Kuus eestlast alustab Soomes golfi individuaalseid Euroopa meistrivõistlusi

Eestit esindavad turniiril Carl Hellat, Kevin Christopher Jegers, Markus Varjun, Mattias Varjun, Ralf Johan Kivi (kõik Niitvälja Golfiklubist) ning Richard Teder (Estonian Golf & Country Club). Kokku osaleb meistrivõistlustel 144 mängijat 41 riigist, suurima koondise on välja pannud Inglismaa 21 golfariga.

Eestlastest alustab avapäeval esimesena Kevin Christopher Jegers, kelle järel lähevad rajale Richard Teder, Mattias Varjun, Ralf Johan Kivi, Markus Varjun ja Carl Hellat. Eesti koondisega on võistlustel kaasas peatreener Goncalo Pinto.

Individuaalseid Euroopa meistrivõistlusi peeti esimest korda 1986. aastal ning tänavu toimub turniir 39. korda. Varasemate Euroopa meistrite seas on ka Sergio García ja Rory McIlroy. Medalivõitjate hulka kuuluvad ka Ludvig Åberg, Viktor Hovland ja Tommy Fleetwood, kes võitis 2010. aastal pronksmedali just samal Soome väljakul.

Euroopa meistrivõistlusi on kahel korral peetud ka Eestis – 2016. aastal Estonian Golf & Country Clubis ning 2023. aastal Pärnu Bay Golf Linksil.