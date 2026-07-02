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Veesaar sõlmis Hawksiga 9,3 miljoni dollari suuruse lepingu

Korvpall
Henri Veesaar
Henri Veesaar Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpall

Eesti korvpallur Henri Veesaar sõlmis NBA klubi Atlanta Hawksiga nelja aasta pikkuse ja 9,3 miljoni dollari väärtuses profilepingu.

Veesaar valiti eelmisel nädalal peetud NBA draftis 52. valikuna Atlanta Hawksi. Veesaarele ennustati kohta avaringis, kuid lõpuks valiti ta alles draft'i 52. numbrina. Atlanta Hawks oli selleks hetkeks vahetustehinguga omandanud õiguse see valik kasutada.

Veesaare nelja-aastane leping on ülesehituselt samasugune nagu mullu 31., 32. ja 35. valikuna draftitud mängijatel. Nii hilise teise ringi valiku kohta on selline leping tavapäratu, sest enamasti sõlmivad teise ringi lõpus valitud mängijad lühema või osaliselt garanteeritud lepingu.

Veesaarest sai Martin Müürsepa järel teine eestlane, kes valiti NBA draft'is. Nüüd on ta Müürsepa ja Henri Drelli järel kolmas eestlane, kes sõlmis NBA klubiga profilepingu.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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