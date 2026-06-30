Pehka: NBA draft'i ajal käib kulisside taga kõva mäng

22-aastasest ja 213 sentimeetri pikkusest Veesaarest sai Martin Müürsepa järel teine eestlane, kes valitud NBA draft'is, kui Atlanta Hawks tõi ta oma koosseisu teises ringis langetatud 52. valikuga. Pehka lendas Veesaare perekonna kutsel ookeani taha, et kunagisele õpilasele draft'i ajal toeks olla.

"Minu põhiline roll seal oli veenduda, et lootuste tekkimisel ja nende kadumisel oleks Henri tuju normaalne ning ei tekiks liiga palju negatiivseid emotsioone. Oli teada, et draft'i käigus algavad Henri lootused pärast 20. valikut. Hiljem selgus, et selles draft'is oli palju üllatusi. Need tuli üle elada ja järgmisele päevale [teisele ringile] vastu minna. Lõpuks läks hästi," meenutas Pehka.

Pehka sõnul käib draft'i ajal kulisside taga kõva mäng. "Esimesel päeval kui USA-sse jõudsin, oli õhtusöök koos Henri agendiga, kes selgitas, et väga midagi muretseda pole vaja, et tõenäosus ja matemaatika on sellised, et Henri peaks saama valitud esimeses ringis. Oli meeskondi, kes olid temast päriselt huvitatud ning suures plaanis oli teada, milline mängija ta on – mida ta oskab, mis on tema tugevused ja mis on tema nõrkused," alustas Pehka.

"Henri jaoks ei läinud asjad selles mõttes plaanipäraselt, et nii-öelda ranking'us oli 30 hulgas üheksa number 4 ja 5 positsiooni mängijat, keda vaadeldi ühes potis. Atlanta valis ühe sellise mängija 23. valikuga, kes oli Henrist ranking'us tagapool ja üks selline mängija võeti veel ära. Los Angeles Lakers tahtis Henrit hirmsasti, aga kuna oli jäänud üks temast ranking'us kõvasti kõrgemal asunud mängija, siis Lakers võttis tema ja lootis Henrit valida teises ringis. Kogu teise ringi jooksul käis töö selle nimel, et saada Henrile garanteeritud leping, mille said teises ringis lõpuks ainult kolm mängijat. Muidu antakse teise ringi mängijatele two-way leping, millega oled põhimõtteliselt G-liiga meeskonna palgal. Henri on garanteeritud lepinguga põhimeeskonna palgal, aga G-liigas tuleb noortel nii või naa käia mängimas," lisas Pehka.

Rauno Pehka. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Veesaare hiline valimisnumber teises ringis oli tingitud sellest, et teda esindav agentuur ei olnud nõus sellega, et eestlane peab leppima two-way lepinguga, mida reeglina teise ringi valikud sõlmivad. "Läbirääkimised käisid 37. kuni 47. valikuni, lõpuks saadi Atlanta nõusse ja siis veel oodati meeskonna omaniku kinnitust. Paralleelselt käisid vestlused Toronto Raptorsiga ja siis vahepeal tahtis teda väga Memphis Grizzlies, aga neil ei olnud põhimeeskonnas vaba kohta. Siis hankis Lakers vahepeal teise ringi valiku, aga lõpuks Atlanta hüppas vahetustehingu abil Lakersi ette. Seal käis kõva töö, kogu aeg tulid sõnumid ja kõned. Kui telekast vaatasid seda valimist, siis samal ajal oli juba sõnumi kaudu teada, kes järgmisena valitakse. Niimoodi see seal käis," rääkis Pehka ning lisas veel, et Lakers ei tahtnud Veesaarele anda garanteeritud lepingut.

Kas Hawks oskab noori mängijaid arendada? "Hawksi peamänedžer ütles pressikonverentsil, et nad on viimasel kahel hooajal saanud võistkonda kõige rohkem arenenud mängija auhinna [Dyson Daniels 2025, Nickeil Alexander-Walker 2026] ja nad on väga näljased seda auhinda taas oma võistkonda saama. Selleks on neil olemas head tingimused. Henri jaoks on kõige tähtsam praegu kõvasti tööd edasi teha. Pole nii, et palju õnne, vaid tegelikult töö alles algab. Henri roll muutub täielikult. Kui eelmisel hooajal oli ta ülikoolitasemel väljakul 30+ minutit, siis nüüd peab ta eelkõige kaitses hakkama saama. Kui saab, siis ta püsib kauem väljakul ja alles siis hakkavad tema suured plussid nagu ründemäng, visete lõpetamised ja mängulugemine välja paistma. NBA keskkonnas on tema areng kahtlemata kiirem kui ülikooli keskkonnas, kus ta oli juba põhimees."