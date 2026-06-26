Eesti läks Vaaksi viskekontserdi toel Läti vastu juhtima

Eesti koondis alustas kohtumist rabedalt ning jäi 1:10 kaotusseisu, aga pika pausi järel koondise juurde naasnud Stefan Vaaks pani võõrustaja mootori käima, kui tabas esimese viie minutiga kolm kaugviset. Avaveerandil tabasid kaugelt ka Janari Jõesaar ning Erik Makke. Lätlased jätkasid ka oma head hoogu, avaveerandi lõpuks jäi tabloole lõunanaabri 24:23 eduseis.

Vaaksi viskekontsert jätkus ka teise veerandi alguses, kui USA üliõpilasliigas palliv mängujuht tabas veel ühe kolmese ning viis sellega Eesti esimest korda juhtima. Siis tegi ta vaheltlõike ning võõrustaja edu paisus kuuele silmale. Leemet Böckler ja Kasper Suurorg tõid rünnakul teravust, kaugelt tabasid Karl Johan Lips ja Markus Ilver. Poolaja lõpus taastas Suurorg vabaviskejoonelt eestlaste kuuepunktilise edu ning riietusruumi mindi 46:40 eduseisul.

Vaaks viskas esimese poolajaga 16 punkti, Böckler toetas viie punktiga ning seitse eestlast sai kirja kolm silma. Läti resultatiivseim oli 12 punkti kogunud kapten Rihards Lomažs, Arturs Strautinš lisas omalt poolt kümme punkti.

Eesti mängib Läti vastu koosseisus Erik Makke, Stefan Vaaks, Kasper Suurorg, Leemet Böckler, Hugo Toom, Siim-Sander Vene, Kregor Hermet, Janari Jõesaar, Markus Ilver, Karl Johan Lips, Matthias Tass ja Maik-Kalev Kotsar.