Eesti ja veel kaheksa Euroopa Liidu liiget soovivad jätta ROK-i toetusteta

Eesti koos partnerriikidega saatis teisipäeval Euroopa Komisjoni spordi eest vastutavale volinikule Glenn Micallefile ettepaneku jätta Erasmus+ ja teistest Euroopa Liidu toetusmeetmetest välja spordiorganisatsioonid, kes lubavad Venemaa ja Valgevene tagasi rahvusvahelistele spordivõistlustele. Pöördumisele on alla kirjutanud üheksa Euroopa riiki.

Eesti algatusel valminud ettepanekuga on ühinenud Holland, Leedu, Läti, Poola, Rootsi, Rumeenia, Soome ja Taani, vahendab kultuuriministeerium.

Euroopa Komisjoni põlvkondadevahelise õigluse, noorte, kultuuri ja spordi volinik Glenn Micallefile saadetud ettepanekus on palutud jätta nii Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) kui ka mitmed teised spordiorganisatsioonid nagu näiteks rahvusvaheline vehklemisliit ja rahvusvaheline ujumisliit välja Euroopa Liidu rahastusprogrammidest.

Samuti tehti ettepanek tõsiselt kaaluda, kas ja millises ulatuses kaasata selliseid organisatsioone tulevikus spordivaldkonna arengut puudutavatesse aruteludesse ja üritustesse.

ROK-i täitevkomitee otsustas 7. juulil Lausanne'is tühistada Venemaa olümpiakomitee tegevuskeelu.

"Inimõiguste, õigusriigi põhimõtete ja rahumeelsete suhete austamine on rahvusvahelise spordi ja olümpialiikumise aluspõhimõtted," kirjutatakse ühisavalduses. "Austades täielikult spordiorganisatsioonide autonoomiat, on EL-i spordiministrid järjekindlalt kutsunud rahvusvahelisi spordiorganisatsioone üles neid põhimõtteid toetama ja kaitsma."

"Soovime väljendada tõsist muret selle pärast, et teatud rahvusvahelised spordiorganisatsioonid ei ole otsustanud oma otsuseid nende põhiväärtustega kooskõlla viia. Seda tehes on nad näidanud selget lahknemist väärtustest, millele Euroopa Liit on rajatud."

"Hiljutiste suundumuste, sealhulgas ROK-i 7. mai ja 7. juuli otsuste valguses ning austades jätkuvalt spordiorganisatsioonide autonoomiat, palume Euroopa Komisjonil kaaluda vajalikke samme tagamaks, et organisatsioonid, kelle tegevus on vastuolus Euroopa Liidu väärtustega, ei saaks EL-i rahalist toetust," jätkub avaldus.

"See peaks hõlmama eelkõige rahastamist Erasmus+ programmi ja muude asjakohaste EL-i programmide raames ning tagama, et neil ei oleks silmapaistvat rolli asjakohastel EL-i foorumitel ja koostööplatvormidel, sealhulgas EL-i spordifoorumil."

"On kahetsusväärne, et selliseid meetmeid tuleks kaaluda. Kui need organisatsioonid aga otsustavad mitte toetada väärtusi, mida Euroopa Liit püüab edendada ja kaitsta, peaks juurdepääs EL-i rahastamisele ja sellega seotud hüvedele jääma peatatuks, kuni nad näitavad üles uuendatud pühendumust nendele põhimõtetele."