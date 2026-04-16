Coventry: sportlased inspireerivad ainult siis, kui nad tohivad võistelda

Coventry rõhutas Euroopa Spordifoorumile saadetud pöördumises spordi ja poliitika lahus hoidmise tähtsust. "Sport ja olümpiamängud vastanduvad maailmas levivale lõhestumisele. Need pakuvad haruldase ja hädavajaliku ruumi, kus inimesed saavad rahumeelselt konkureerida," rääkis ROK-i president.

"Sportlased tuletavad meile meelde, mida tähendavad püüdlemine, sõprus ja austus maailmas, mis pahatihti need väärtused unustab. Nad näitavad meile, kuidas üle maailma teisi põlvkondi olümpiavaimuga inspireerida," lisas ta.

"Sportlased saavad meid inspireerida vaid siis, kui neid lubatakse võistlema."

"Nad saavad seda teha vaid siis, kui sport on neutraalne ja kui poliitika ei jõua võistluspaigale. Meie kõigi jaoks tähendab see seda, et peame kaitsma spordi autonoomsust. Et me saaks öelda kõikidele sportlastele: jah, te saate võistelda ilma poliitilise sekkumiseta," ütles ROK-i president pöördumises Euroopa spordijuhtidele.

"Ma kutsun EL-i ja selle liikmesriike üles toetama neid põhimõtteid, mida olete tihtipeale tunnustanud. Austage spordi autonoomsust ning toetage ROK-i ja olümpiamängude poliitilist neutraalsust. Ainult nii saab spordi tegelik jõud avalduda," sõnas Coventry.