Coventry: sportlased inspireerivad ainult siis, kui nad tohivad võistelda

Kirsty Coventry
Kirsty Coventry
Rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) president Kirsty Coventry kutsus Euroopa spordijuhte üles sporti ja poliitikat lahus hoidma.

Coventry rõhutas Euroopa Spordifoorumile saadetud pöördumises spordi ja poliitika lahus hoidmise tähtsust. "Sport ja olümpiamängud vastanduvad maailmas levivale lõhestumisele. Need pakuvad haruldase ja hädavajaliku ruumi, kus inimesed saavad rahumeelselt konkureerida," rääkis ROK-i president.

"Sportlased tuletavad meile meelde, mida tähendavad püüdlemine, sõprus ja austus maailmas, mis pahatihti need väärtused unustab. Nad näitavad meile, kuidas üle maailma teisi põlvkondi olümpiavaimuga inspireerida," lisas ta.

"Sportlased saavad meid inspireerida vaid siis, kui neid lubatakse võistlema."

"Nad saavad seda teha vaid siis, kui sport on neutraalne ja kui poliitika ei jõua võistluspaigale. Meie kõigi jaoks tähendab see seda, et peame kaitsma spordi autonoomsust. Et me saaks öelda kõikidele sportlastele: jah, te saate võistelda ilma poliitilise sekkumiseta," ütles ROK-i president pöördumises Euroopa spordijuhtidele.

"Ma kutsun EL-i ja selle liikmesriike üles toetama neid põhimõtteid, mida olete tihtipeale tunnustanud. Austage spordi autonoomsust ning toetage ROK-i ja olümpiamängude poliitilist neutraalsust. Ainult nii saab spordi tegelik jõud avalduda," sõnas Coventry.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

14.04

Vehklemisliidu president Perling: jaanipäevaks on juba parem kui täna

13.04

Põhjaranniku peatoimetaja: jäähoki ühendab Narvas ja Kohtla-Järvel inimesi

13.04

Hendrik Voll: üliõpilassporti ei kaasata Eesti spordisüsteemi

31.03

Spordiliidu Jõud peasekretär: otsustavad need, kes ise sporti ei korralda

31.03

Korvpalliliit jääb Kaljulaidi osas neutraalseks: olukord ei paraneks

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo