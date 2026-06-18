Teder ja Jegers murdsid end mainekal amatöörgolfiturniiril 32 parema hulka

Eesti golfarid Richard Teder ja Kevin Christopher Jegers jätkavad edukalt Inglismaal peetaval mainekal amatöörgolfiturniiril The Amateur Championship, kui mõlemad võitsid esimese rajamängu ja pääsesid 32 parema sekka.

Kevin Christopher Jegers alistas avaringis Belgia koondislase Jarno Tollenaire'i tulemusega 3&2. Niitvälja Golfiklubi mängija hoidis suurema osa kohtumisest kindlalt enda kontrolli all ning vastane ei suutnud lõpus enam vahet vähendada.

Richard Tederi kohtumine mehhiklase Vincent Cervantesega kujunes märksa pingelisemaks. Teder juhtis suurema osa matšist kahe-kolme rajaga, kuid kaotas 15. ja 16. raja ning edu kahanes minimaalseks. Lõpuks suutis eestlane siiski viimastel radadel eduseisu hoida ja võitis matši tulemusega 2UP.

32 parema hulgas kohtub Jegers reedel Saksamaa koondislase Emil Rieggeriga. Tederi järgmiseks vastaseks on ameeriklane Deitrek Gill, kes oli löögimängu kvalifikatsioonis jagatud kuuendal kohal.

Esimene rajamängude ring tõi kaasa ka mitu üllatust, sest konkurentsist langesid mitmed favoriidid, nende seas Euroopa amatööride edetabeli liider Eliot Baker ning eelmise aasta U.S. Amateur Championshipi poolfinalist Niall Sheils Donegan.

32 parema hulgas on kõige rohkem mängijaid Ameerika Ühendriikidest (7), järgnevad Inglismaa (5), Lõuna-Aafrika Vabariik (3) ja Rootsi (3). Kahe mängijaga on esindatud ka Eesti, samuti Saksamaa, Hispaania ja Iirimaa.

131. korda peetavale The Amateur Championshipile pääses tänavu 288 golfarit 41 riigist. Turniiri võõrustab ajalooline Royal Liverpool Golf Club, kus peeti ka esimene The Amateur Championship juba 1885. aastal. Varasemate võitjate seas on sellised golfilegendid nagu Bobby Jones, José María Olazábal, Sergio García ja Matteo Manassero.