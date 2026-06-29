Golfi Euroopa meistriks tuli sakslane, Varjun sai 29. koha

Wiedemeyeri (-13) Euroopa meistritiitliga kaasnes ühtlasi pääse The Openi suurturniirile. Hõbeda võitis hollandlane Nevill Ruiter (-11) ning pronksi sai itaallane Riccardo Fantinelli (-7).

Eestlastest sai parima koha Mattias Varjun, kes mängis kõigil neljal päeval stabiilselt ning lõpetas lõpuks jagatud 29. kohal, mis on ta parim tulemus sellel võistlusel. Tema mänguringid olid 72, 71, 70 ja 71 (kokku par). "Tervikuna korralik turniir. Selle nädala väljak testis korralikult kõiki mängu osasid, eriti griinile lähenedes ja griini peal. Suutsin lüüa palju griine ja suures jamas veetsin vähe aega," sõnas Varjun. "Lõin palju häid lööke, mille eest liiga palju tasu ei saanud. Suures plaanis on hea näha, et mängu baastase on liikumas õiges suunas ja tippvõistlusel on võimalik hea tulemus teha ka ilma oma parimat mängu näitamata."

Teine eestlane, kes viimasele päevale jõudis – Kevin Christopher Jegers (mõlemad Niitvälja Golfiklubi), lõpetas kehva viimase ringi tõttu jagatud 57. kohal. Jegers, kes jagas avapäeva järel jagas kümnendat kohta, kogus lõpuks skoorkaardile 68, 75, 71 ning 78.

Kahe esimese päeva järel tehtud esimese cut'iga jäid järgmistelt päevadelt välja Ralf Johan Kivi ja Carl Hellat. Teise cut'i järel, mis tehti kolmandal päeval langes ühe löögiga konkurentsist välja Markus Varjun (kõik kolm Niitvälja Golfiklubi). Kolmanda ringi keskel pidi seljahädade tõttu turniiri katkestama Richard Teder (Estonian Golf & Country Club).

Eesti koondislaste jaoks on järgmiseks oluliseks turniiriks meeskondlik EM, mis toimub 7.-11. juulini Estonian Golf & Country Clubis. Turniir toob kokku 16 parimat meeskonda üle Euroopa ning kahel esimesel päeval mängitakse löögimängu, misjärel hakkavad kaheksa parimat tiimi omavahel selgitama medaliomanikke.