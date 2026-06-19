Teder jõudis mainekal golfiturniiril veerandfinaali

Royal Liverpooli golfiväljakul mängiti neljapäeval teine rajamängude ring. Hommikustes 1/16-finaalides läks Kevin Christopher Jegers (Niitvälja Golfiklubi) vastamisi sakslase Emil Rieggeriga ning Richard Teder (Estonian Golf & Country Club) kohtus ameeriklase Deitrek Gilliga.

Edasi järgmisesse ringi pääses Teder, kes alistas vastase viimasel rajal, olles enamus ajast tagaajaja osas. Jegers pidi aga kõrgetasemelises matšis tunnistama heas hoos oleva sakslase paremust skooriga 2&1.

Päeva teises pooles mängiti juba kaheksandikfinaalid ning Tederi vastaseks tuli Uus-Meremaa mängija Yuki Miya. Taas jäi eestlane kaheksandaks rajaks kolme rajaga kaotusseisu, kuid sealt algas lõpuspurt, mis 16. rajal kulmineerus eagle'iga ja eestlane pääses kahe rajaga eduseisu. See tähendas, et 17. rajal piisas võiduks viigist ning sellega saigi Teder hakkama: protokolli läks kirja 2&1 võit. See tähendas, et kolmandat korda ajaloos kindlustas eestlane endale veerandfinaali koha.

Küllaltki kergetes ilmastikuoludes kulgenud päeval oli määravaks tähtsuseks tegutsemine griinil, kuna löökidega said enamus mängijaid hakkama. Reedene veerandfinaal algab Eesti aja järgi 10.32. Vastaseks järjekordne ameeriklane - Reed Arnaldo, kes kaheksandikfinaalis sai viiendal lisarajal jagu taanlasest Oscar Valdemar Holm Bredkjaerist.

Kaheksa hulka jõudnud mängijad esindavad viit riiki: USA (3), Inglismaa (2), Saksamaa (1), Iirimaa (1) ja Eesti (1).

131. The Amateuri golfivõistlusele pääses 288 mängijat, kes tulevad 41 erinevast riigist. Rekordiliselt 19. korda on võõrustanud Royal Liverpool parimaid amatööre üle maailma, seal hulgas ka ajaloo esimest võistlust 1885. aastal. Tiitli võitnute seast leiab teiste seas ka suurturniiride võitjad Jose Maria Olazabali ja Sergio Garcia.