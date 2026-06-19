Teder jäi Amateur Championshipil finaali ukse taha

Kahel korral veerandfinaali jõudnud Teder tagas esimest korda koha poolfinaalis, kui alistas ameeriklase Reed Arnaldo kahe löögiga (2/1). Eestlane kohtus siis iirlase Stuart Grehaniga, kes juhtis suurema osa matšist ühe löögiga, aga Teder jõudis 14. rajal taas viigini.

15. raja järel olid mehed samuti viigis, kuid Grehan läbis 16. raja nelja löögiga ning Teder viiega. Järgmisel rajal sooritas iirlane samuti ühe löögi vähem, mis tähendas talle ilma viimase rajata kahelöögilist võitu. Finaalis kohtub Grehan ameeriklase Matt Moloneyga, kes alistas lisarajal sakslase Emil Rieggeri.

Amateur Championship on amatöörgolfi tähtsamaid turniire, sest võitja saab pileti kolmele suurturniirile (Open Championship, Masters ja US Open).

Kokku osales turniiril viis eestlast, rajamängu ossa jõudsid nii Teder kui ka Kevin Christopher Jegers, kes pidi tunnistama eelmainitud Rieggeri paremust. Ralf Johan Kivi, Markus Varjun ja Mattias Varjun piirdusid löögimänguga.