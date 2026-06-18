TÄNA OTSE | Kas EOK presidendiks valitakse Teigamägi või Tudeberg?

Kommenteerivad Ivar Lepik ja Marko Pärnpuu

12.00-12.50 Presidendikandidaatide kõned + küsimused saalist (meedia küsimusi esitada ei saa) 13.00-13.15 Presidendi valimine 13.30-13.40 Presidendivalimise 1. vooru tulemused, kõned. Kui läheb valimine 2. vooru, tulevad vastavad muudatused kohapeal 13.40 Valitud presidendi kõne

Valimiste esimeses voorus selgub uus president juhul, kui ta saab täiskogule kohale tulnud liikmetelt üle poolte häältest. Presidendivalimiste esimene voor algab Hiltoni hotellis kell 13.

Eesti olümpiakomitee 123 liikmest esitasid mais presidendikandidaadi 62 liiget: Teigamägi toetas siis 44, Tudebergi 18 EOK liiget. Presidenti saab neljapäeval valida vaid juhul, kui täiskogule ilmub vähemalt 63 liiget.

EOK presidendiks kandideerivad endine kergejõustikuliidu juht Erich Teigamägi ning kunagine tippsportlane ja aastatel 2000-02 laskesuusatamisföderatsiooni presidendiks olnud Even Tudeberg.

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