TÄNA OTSE | Kas EOK presidendiks valitakse Teigamägi või Tudeberg?
Neljapäeval toimub Tallinnas Hiltoni hotellis Eesti olümpiakomitee korraline täiskogu istung, mille jooksul valitakse muuhulgas EOK-le järgmiseks kaheks aastaks uus president. ERR-i spordiportaali otseülekanne istungist algab kell 12.
EOK presidendiks kandideerivad endine kergejõustikuliidu juht Erich Teigamägi ning kunagine tippsportlane ja aastatel 2000-02 laskesuusatamisföderatsiooni presidendiks olnud Even Tudeberg.
Eesti olümpiakomitee 123 liikmest esitasid mais presidendikandidaadi 62 liiget: Teigamägi toetas siis 44, Tudebergi 18 EOK liiget. Presidenti saab neljapäeval valida vaid juhul, kui täiskogule ilmub vähemalt 63 liiget.
Valimiste esimeses voorus selgub uus president juhul, kui ta saab täiskogule kohale tulnud liikmetelt üle poolte häältest. Presidendivalimiste esimene voor algab Hiltoni hotellis kell 13.
Eeldatav ajakava:
12.00-12.50 Presidendikandidaatide kõned + küsimused saalist (meedia küsimusi esitada ei saa)
13.00-13.15 Presidendi valimine
13.30-13.40 Presidendivalimise 1. vooru tulemused, kõned. Kui läheb valimine 2. vooru, tulevad vastavad muudatused kohapeal
13.40 Valitud presidendi kõne
Toimetaja: Anders Nõmm