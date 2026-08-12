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Mari-Liis Juul võitis Taanis seitse kulda

Jalgrattasport
Mari-Liis Juul
Mari-Liis Juul Autor/allikas: Facebook/Eesti Jalgratturite Liit
Jalgrattasport

Mari-Liis Juul võitis Taanis Odense trekil Parasport Denmark Grand Prix'il seitse esikohta. Kuldmedalite kõrval pidas eestlanna veelgi olulisemaks väärtuslikku trekiaega, kogemust ja juurde saadud enesekindlust.

Juul võitis reedel C5 klassis scratch'i, 1 km paigaltstardiga sõidu ajaga 1.24,09, laupäeval sprindi ja väljalangemissõidu ning pühapäeval scratch'i, 4 km individuaalse jälitussõidu ajaga 5.43,69 ja väljalangemissõidu, vahendab EJL.ee.

"Laupäeva hommikul läks 200 m keskpäraselt, kui sain ajaks 14,3. Sügisel tahaks ikkagi juba 13-ga algavat numbrit kätte saada," kirjutas Juul. "Lohutuseks oli mul esimest korda elud võimalus harjutada ka päris sprindisõite koos C3 klassi ratturitega."

Juuli sõnul peeti väljalangemissõidud väheste osalejate tõttu nii-öelda kahe eluga, et võistlus oleks pikem. "Esimese nii-öelda elu kaotasin üsna ruttu, kuid siis sain teisest sõitjast kahel korral joonel mööda. Oli hea trenn ja päris palju põnevust."

Lisaks korraldati naistele üllatuslikult kümneringiline grupisõit "Handicap Scratch", mis oli lõpufinišile sõit, ent eripära seisnes selles, et startimine toetus eelnenud tulemustele oletatava tugevuse vastandjärjekorras üle trekiraja paigutatuna ehk kõige nõrgem startis õigelt stardijoonelt ja sõitis kõige lühema distantsi, kõige tugevam startis lausa 200 m tagantpoolt. "Lõpuks õnnestus üks asi ka üldarvestuses võita," lisas Juul.

Medalitest olulisemaks pidas eestlanna võimalust katsetada väikeseid nüansse ja tugitiimid püüdsid leida sportlastele kõige sobivamaid individuaalseid lahendusi võistlusolukorraks.

"Mina olin üksiku eestlasena väga õnnelik saadud trekiminutite ja -tundide üle. Õppisin seal julgemalt neutraali ja musta joone vahel olema. Rootsi tillukesel ja järsul rajal on see väga ohtlik, sest üleminek viraažis on väga järsk," lausus Juul.

"Sellest oskusest on kasvõi pukist startides palju kasu, kui nüüd juba mitu aastat ei ole tavamõõtudega trekil vahtkummist piirdeklotse ja ma polnud selle uue reeglimuudatusega harjunud. Lisaks sain päris esimest korda sõita naiste vahel sprindifinaale ja jälitussõiduna nelja kilomeetrit."

Kuna tegemist oli C1 ja C2 võistlustega, sai Juul kirja reitingupunkte paralümpia edetabelisse.

Toimetaja: Siim Boikov

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