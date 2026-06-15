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Lilliallik: on oluline, et Heino Lipu mälestus elaks noortes edasi

Kergejõustik
Foto: ERR
Kergejõustik

Heino Lipu mälestusvõistlusena korraldatava Jõhvi kergejõustikuõhtu eelarve on väiksem kui eelmisel aastal. Siiski saadi isegi korraldajate jaoks väikese üllatusena kokku esinduslik stardinimekiri.

Võistluse peakorraldaja Mati Lillialliku sõnul on Jõhvi nelja aastaga kinnistanud koha Euroopa kergejõustikukalendris ning sportlaste mänedžeride seas on võistlus saanud hea maine.

Kõige tugevama koosseisuga alad on traditsiooniliselt Heino Lipu lemmikalad kuulitõuge ja kettaheide. Kettaheites on stardis valitsev olümpiavõitja, maailmameister ja Euroopa meister. Lisaks teeb pärast rinnalihaserebendist taastumist võistlusel kaasa ka maailmarekordi omanik Mykolas Alekna.

Lillialliku sõnul on võistlus aidanud kaasa ka kergejõustiku arengule Ida-Virumaal. Tema hinnangul on piirkonnas kasvanud noorte huvi ala vastu ning juurde on tekkinud uusi treeningrühmi.

"Jõhvi puhul on oluline, et järjepidevus kestaks. Et Heino Lipu mälestus elaks noortes edasi ja selle tuules tuleks võib-olla uusi kergejõustiklasi, uusi sportlasi peale. Ja tundub, et Jõhvi on sellega hästi hakkama saanud," sõnas Lilliallik.

Ekspertide hinnangul võib Jõhvi kergejõustikuõhtul sündida koguni viis Eesti rekordit.

Samuti on võimalus, et 100 meetri jooksus näidatakse kiireimat aega, mis Eesti pinnal kunagi joostud. Seni on parim resultaat 15-aastat tagasi Kadriorus joostud 10,07, selle püstitas prantslane Jimmy Vicaut. Jõhvis võideti eelmisel aastal neli sajandikku kehvema tulemusega.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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