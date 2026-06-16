Suppi lõpetas Rahvuste Karika sarja velotuuri kümne seas

112,6-kilomeetrisel finaaletapil võidutses austraallane Alistair Forsyth (2:34.25). Eestlastest pälvis Suppi kaheksanda, Lukas Bobkin 60., Karel Gustav Rei 62., Niklas Lond 66. ja Hugo-Hendrik Orav 83. koha.

"Suppi oli kõrges mängus olemas, aga mõned valed otsused ei lasknud etappi võita," ütles Eesti maanteeratturite koondise treener Alo Jakin.

Velotuuri üldarvestuses sai Suppi 10., Lond 64., Rei 70., Orav 79. ja Bobkin 85. koha. Jakini sõnul ei olnud see päris see tulemus, mille järele mindi.

"Suppil olid jalad etappide võitmiseks olemas, aga seekord jäi alati midagi puudu," sõnas ta. "Teistele jäi see velotuur natuke raskeks ja nad pigem aitasid Suppit nii palju, kui nad said. Tööd on veel vaja kõvasti teha, et sellisel tuuril konkurentsis olla. Suppi seis on hea ja see tuleks võitudega ära realiseerida."

Velotuuri võitis norralane Sindre Orholm-Lönseth. Teise koha sai hollandlane Splinter van't Hoff ja kolmanda rootslane Elias Wändel.