Noored BMX-krossiratturid sõitsid Tšehhis pjedestaalile

Paula Palmiste Autor/allikas: Navadanet
Tšehhis Benatky nad Jizerous peetud BMX-krossi Euroopa karikasarja viiendal ja kuuendal etapil jõudsid pjedestaalile Sten Tristan Raid, Paula Palmiste, Andren Kaju, Ryan Oks ja Roald Suve.

Raid on meesjuunioride konkurentsis jõudnud finaali kuuest etapist neljal järjestikusel. Viiendal etapil teenis eestlane šveitslaste David Ferreira ja Shane Nünlisti järel kolmanda koha, kuuendal etapil tuli vastu võtta neljas koht.

"Enne võistlusi trenni tehes oli esimesel sirgel alati väga tugev ja ettearvamatu tuul, mis tegi harjutamise päris keeruliseks," rääkis Raid. "Juba esimesel päeval oli näha, et minu ja šveitslase Shane Nünlisti rajakiirus on teistest selgelt üle. Sõitsin nii 1/8- kui 1/4-finaalis juuniorite kiireima aja. Finaalis tuli mul värav hästi välja, aga esimesel hüppel hüppasin nukki ja jäin alguses neljandaks. Teisel sirgel sõitsin kolmandast kohast mööda ja lõpetasin kolmandana."

"Teisel päeval finaalis start ei õnnestunud ja jäin taha seitsmendaks. Teisel sirgel tulin aga tagant hooga ja sõitsin kahest mööda ning viimasel sirgel veel ühest ja lõpetasin neljandana. Jäin oma tulemustega väga rahule. See oli väga hea võistlusnädal," võttos Raid võistluse kokku. Luukas Lajal sai samas vanuseklassis vastavalt 40. ja 46. tulemuse.

G15/16 klassis oli kahel päeval järjest pjedestaalil Paula Palmiste. Viiendal etapil sai ta belglanna Esmee Vanderstraeten järel teise koha. Kolmas oli hollandlanna Charlotte Doddema. Kuuendal etapil võitis taas Vanderstraeten, Doddema oli teine ja Palmiste kolmas.

"Oli igati kordaläinud nädalavahetus," ütles Palmiste. "Olen rõõmus, et jõudsin mõlemal päeval poodiumile. Oli tehniline rada, mis sobib mulle ja mõlemal päeval õnnestus finaalis värav. Treener Klavs Lisovskis oli õigete otsuste tegemisel palju toeks."

Mirtel Maidla pälvis samas vanuseklassis vastavalt 28. ja 27. koha. Sama vanade poiste konkurentsis sai Rommi Maidla 24. ja 17. ning Marten Tiidrus 88. ja 84. koha.

Cruiser 17-29 klassis teenis Andren Kaju kuuendal etapil teise koha. Võidu noppis belglane Jan-Viktor Vranckx ja kolmas oli hollandlane Bo van Burgsteden. Päev varem oli eestlane neljas.

Kuni üheksa-aastaste poiste konkurentsis pälvis Ryan Oks viiendal etapil võidu. Talle järgnesid lätlane Rudolfs Freivalds ja tšehh Jan Novak. Kregor Kalmaru sai üheksanda ja Mihkel Hillermaa 31. koha. Kuuendal etapil oli Kalmaru kaheksas, Oks 11. ja Hillermaa 42.

Kõige nooremate poiste vanuseklassis (B8) pälvis kahel päeval järjest esikoha lätlane Gustavs Krigers. Tema järel oli mõlemal etapil teine Roald Suve ja kolmas slovakk Jure Rakuša. Thor Talu pälvis 7. ja 11., Ruben Roosmann 16. ja viienda ning Miko Leinart 28. ja 22. koha.

Teiste eestlaste tulemused:

MU23: Mikk Metsaots 50. ja 50. koht; B12: Hans Helemets 8. ja 23., Kristen Kaur Aardevälja 10. ja 11., Frants Kirsipuu 21. ja 20.; B13: Karl Pauskar 14. ja 32., Jesse Laur 34. ja 20., Andreas Gerberson 37. ja 47.; B14: Gregor Sahk 6. ja 30., Oliver Pauskar 24. ja 29., Rolef Hommik 46. ja 61.; Cruiser 40-44: Karpar Hillermaa 10. ja 9.; G8: Felicity Laur 8. ja 10.; G11/12: Mari Ant 10. ja 15., Ronja Talu 26. ja 29.; G13/14: Liisi Peever 41. ja 38.

Toimetaja: Anders Nõmm

Noored BMX-krossiratturid sõitsid Tšehhis pjedestaalile

