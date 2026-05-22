Jõhvi saabuvad mitmed maailma kuulitõuke- ja kettaheitetipud

Roje Stona
Roje Stona Autor/allikas: SCANPIX / AP
Jõhvis Heino Lipu staadionil toimub 16. juunil kõrgetasemeline rahvusvaheline kergejõustikuõhtu, kus osalevad Eesti koondislased ja mitmed maailma tippatleedid. Võistluse peaaladel kettaheites ja kuulitõukes on kohal mitmete tiitlivõistluste medalimehed.

Jõhvi kergejõustikuõhtu koos Heino Lipu mälestusvõistlustega kuulub neljandat aastat järjest ülemaailmsesse võistlussarja World Athletics Continental Tour pronks-taseme võistlusena ja ka eliitvõistlusi koondavasse Euromeetings sarja, millel osalemine annab sportlastele reitingupunkte pääsuks rahvusvahelistele tiitlivõistlustele.

Baltimaade kõige kõrgema tasemega kergejõustikuvõistlus võib mitmete osalejate jaoks osutuda pääsmeks augustis Inglismaal Birminghamis toimuvatele Euroopa meistrivõistlustele.

"Tänu Jõhvi valla ja arvukate koostööpartnerite panusele, saame ka tänavu pakkuda pealtvaatajatele maailmataset mitmel kavasoleval alal. Traditsiooniliselt on peamine fookus Virumaa kergejõustikulegendi Heino Lipu trumpaladel kuulitõukes ja kettaheites, kus on kohal vägagi esinduslik seltskond," lubab Jõhvi kergejõustikuõhtu korraldaja Mati Lilliallik.

Kuulitõukes on Heino Lipu mälestusvõistlustele tulemas möödunud aastal Tokyo maailmameistrivõistlustel hõbemedali võitnud Mehhiko rekordimees Uziel Munoz (isiklik rekord 21.97), Iirimaa rekordiomanik ja kaheksakordne riigi meister Eric Favors (20.93), 2023. aasta universiaadi hõbemadalivõitja poolakas Szymon Mazur (20.32), 12-kordne Šveitsi meister Stefan Wieland (19.56), Uus-Meremaa kuulitõukaja Nick Palmer (20.32), Kreeka meister Iason Machairas (19.50), Soome meister Miika Lahtonen (18.70) ja Eesti parimad.

Heino Lipu staadioni rekordi püstitas eelmisel aastal kahekordne maailmameister ameeriklane Joe Kovacs, kelle võidutulemus oli 21 meetrit ja 13 sentimeetrit.

Kettaheites on Jõhvi saabumas väga nimekad osalejad. Võistluse registreerimisnimekirjas on nii valitsev olümpiavõitja, valitsev maailmameister kui valitsev Euroopa meister. Esmakordselt on Eestis võistlemas Pariisi olümpiamängudel suurfavoriitide eest kuldmedali võitnud Jamaica vägilane Roje Stona (isiklik rekord sellest hooajast 70.66).

Jõhvis on kohal ka Tokyo olümpiavõitja ja kolmekordne maailmameister Daniel Stahl Rootsist (71.86), valitsev Euroopa meister, 2022. aasta maailmameister ning Sloveenia rekordiomanik Kristjan Čeh Sloveeniast (72.61), Rio olümpiamängudel viimase katsega Martin Kupperi eest pronksmedali napsanud sakslane Daniel Jasinski (67.47), üheksakordne Tšehhi meister Marek Barta (67.00) ja mitmed teised.

Omaealiste maailma paremikku kuuluv 18-aastane valitsev Eesti meister Sten-Erik Iir püüab kuulsustega heideldes esmakordselt meeste kettaga kätte saada 60 meetri joont.

Võistlusõhtu korraldajate sõnul on tiitlivõistluste karastusega kergejõustiklasi lisaks kuulitõukele ja kettaheitele Jõhvi saabumas ka mitmel teisel alal. Nende nimed avalikustatakse lähiajal. Lõplik stardinimekiri selgub nädal enne võistlust, pärast eelregistreerimise tähtaja saabumist.

Toimetaja: Siim Boikov

