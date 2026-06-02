Kristjan Kitsing riputab korvpalliketsid varna

Kristjan Kitsing
Kauaaegne Eesti korvpallikoondislane Kristjan Kitsingi teatas profispordiga lõpparve tegemisest.

"Nii nagu iga tore asi ükskord lõpeb, on ka minul aeg korvpallikarjääriga otsad kokku tõmmata. Olen ääretult tänulik kõigile treeneritele, tiimikaaslastele, klubidele, toetajatele, perele ja fännidele, kes on olnud osa sellest teekonnast," teatas 35-aastane pallur ühismeedias.

"Korvpall on andnud mulle hindamatuid kogemusi, mälestusi ja sõprussuhteid kogu eluks. Aitäh kõigile, kes on mind sellel teel toetanud. Ootan põnevusega uut peatükki elus ja väljakutseid, mis ees ootavad."

Kitsing alustas karjääri Tartu Ülikoooli võistkonnas ning jõudis esindada ka mitmeid teisi klubisid: BC Kalev/Cramot, Pärnut ja TalTechi. Välismaal mängis ta nii Argentinas kui ka Taanis, kuid hooajal 2020/2021 kuulus Leedu suurklubi Vilniuse Rytase ridadesse.

Lõppeval hooajal esindas ta TalTech/Alexelat ja tuli Eesti meistrivõistlustel pronksile.

Peamiselt jõulise ääre kohal tegutsenud Kitsing tuli kuus korda Eesti meistriks ja korra ka Taani meistriks. Aastaid kuulus ta ka Eesti koondisesse, kus mängis viimati 2023. aastal. 2022. aastal kuulus ta ka EM-finaalturniiril osalenud koondise koosseisu.

