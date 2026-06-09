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Kullas alustas Kanada motokrossi meistrivõistluste hooaega teise kohaga

Motosport
Harri Kullas
Harri Kullas Autor/allikas: Silve Racing
Motosport

Möödunud nädalavahetusel algas Calgarys Kanada motokrossi meistrivõistluste tänavune hooaeg. Esmakordselt teeb sarjas kaasa ka Harri Kullas. Hooaja algus õnnestus eestlasel väga hästi, avaetapil tuli Kullas 450 klassis teisele kohale.

Kullas alustas võistluspäeva ajasõidu kolmanda kohaga, parimal ringil sai ta aja 2.08,364. Kiireima ringiaja sõitis välja kanadalane Jess Pettis (2.06,637) ja teise ringiaja kanadalane Dylan Wright (2.06,796), vahendab msport.ee.

Avasõitu ei alustanud Kullas kõige paremini ja stardi järel oli ta alles esikümne lõpus. Juba mõne ringiga tõusis ta aga kolmandale kohale. Esimesed kaks liikusid sõidu jooksul meie mehel eest ära ja Kullas tuli finišisse kolmandana. Sõidu võitis Wright ja teine oli Pettis.

Teise sõidu alguses oli Kullas seitsmendal kohal, kuid sealt õnnestus tal kiirelt teisele kohale tõusta. Sõitu asus juhtima Wright ja Kullas liikus tema selja taga teisena. Wright suutis kogu sõidu jooksul Kullase enda taga hoida ning eestlane lõpetas sõidu teisena. Kolmandana tuli finišisse Ryder McNabb.

Etapi kokkuvõttes tuli Kullas 42 punktiga teisele kohale. Etapivõidu teenis 50 punktiga Wright ja kolmas oli 36 punktiga McNabb.

Teine etapp sõidetakse 14. juunil Pilot Moundis.

Toimetaja: Maarja Värv

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