Mai Narva teenis EM-il neljanda võidu

Maletaja Mai Narva (FIDE reiting 2426) sai naiste Euroopa meistrivõistlustel kahe viigi ja ühe kaotuse järel taas võidu.

Narva alistas esmaspäeval valgete malenditega šotlanna Ketevan Arakhamia-Granti (2306). Narval on nüüd kirjas neli võitu, kaks viiki ja üks kaotus. Kokkuvõttes asub ta viie punktiga 13. positsioonil.

Margareth Olde (2194) tegi viigi Hispaania esindaja Ann Matnadze Bujiashviliga (2310) ning Monika Tsiganova (2039) pidi tunnistama poolatari Maria Siekanska (2203) paremust. Olde hoiab kokkuvõttes 54. ja Tsiganova 103. kohta.

Kuuenda vooru järel ainsana täiseduga olnud Ukraina maletaja Anastassija Hnatõšõni (2207) kaotas seitsmendas voorus grusiinlannale Meri Arabidzele (2409). Lisaks Hnatõšõnile ja Arabidzele on kuus punkti teeninud ka hispaanlanna Sabrina Vega Gutierrez (2375).

EM kestab 5. juunini. Turniiri kümme paremat pääsevad edasi naiste maailmakarika turniirile.