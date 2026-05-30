Mai Narva on EM-il viimased kaks partiid viigistanud

Mai Narva (reiting 2426) viigistas Batumis toimuvatel naiste Euroopa meistrivõistlustel oma kuuenda partii ja hoiab kokkuvõttes hetkel 21. kohta.

Eesti maletaja kohtus laupäeval Serbia rahvusvahelise naiste suurmeistri Sofia Pogorelskihhiga (2284) ja viigistas partii. Kokkuvõttes on Narval nüüd kolm võitu, kaks viiki ja üks kaotus.

Monika Tsiganova (2039) viigistas samuti mustadega poolatar Klara Szczotka (2241) vastu. Margareth Olde (2194) sai aga jagu armeenlannast Kiti Nadanjanist (1801).

Kokkuvõttes on Narva nelja punktiga 21., Olde hoiab 54. (3,5 punkti) ja Tsiganova 79. kohta (3). Täisedu on kuue vooru järel üksnes Ukraina maletajal Anastassija Hnatõšõnil, kes ainsana on sel turniiril Narvat võitnud.

EM kestab 5. juunini. Turniiri kümme paremat pääsevad edasi naiste maailmakarika turniirile.