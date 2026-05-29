Mai Narva sai EM-il esimese kaotuse

Narva oli alustanud turniiri kolme võiduga: valgetega Gergana Peycheva (Bulgaaria; 2186) ja Charis Peglau (Saksamaa; 2238) ning mustadega Jovana Rapporti (Serbia; 2235) üle.

Võidupunkti teenis neljandas voorus Monika Tsiganova (2039), kes sai mustadega jagu Marian Tsetshladzest (Gruusia; 2234). Margareth Olde (2194) mängis valgetega viiki Anastasia Avramidouga (Kreeka; 2320).

Nelja vooru järel on Narva turniiritabelis nelja punktiga üheksas. Tsiganova hoiab 42. (2,5 punkti) ja Olde 58. kohta (2,5). Täisedu neli punkti on inglannal Elmira Mirzoeval (2265) ja Narvast jagu saanud Hnatšõnil.

Viiendas voorus mängib Narva valgetega Ukraina naiste suurmeistri Jelizaveta Hrebenštšõkovaga (2309), Tsiganova valgetega suurmeister Bella Hotenašviliga (Gruusia; 2416) ja Olde Mustadega naiste suurmeister Beloslava Krastevaga (Bulgaaria; 2285).

EM kestab 5. juunini. Turniiri kümme paremat pääsevad edasi naiste maailmakarika turniirile.