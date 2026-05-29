X!

Mai Narva sai EM-il esimese kaotuse

Male
Mai Narva
Mai Narva Autor/allikas: Team Estonia Malekoondis
Male

Eesti maletaja Mai Narva (FIDE reiting 2426) alistus naiste Euroopa meistrivõistluste neljandas voorus mustadega ukrainlannale Anastassija Hnatšõnile (2207) ja sai tabelisse esimese kaotuse.

Narva oli alustanud turniiri kolme võiduga: valgetega Gergana Peycheva (Bulgaaria; 2186) ja Charis Peglau (Saksamaa; 2238) ning mustadega Jovana Rapporti (Serbia; 2235) üle.

Võidupunkti teenis neljandas voorus Monika Tsiganova (2039), kes sai mustadega jagu Marian Tsetshladzest (Gruusia; 2234). Margareth Olde (2194) mängis valgetega viiki Anastasia Avramidouga (Kreeka; 2320).

Nelja vooru järel on Narva turniiritabelis nelja punktiga üheksas. Tsiganova hoiab 42. (2,5 punkti) ja Olde 58. kohta (2,5). Täisedu neli punkti on inglannal Elmira Mirzoeval (2265) ja Narvast jagu saanud Hnatšõnil.

Viiendas voorus mängib Narva valgetega Ukraina naiste suurmeistri Jelizaveta Hrebenštšõkovaga (2309), Tsiganova valgetega suurmeister Bella Hotenašviliga (Gruusia; 2416) ja Olde Mustadega naiste suurmeister Beloslava Krastevaga (Bulgaaria; 2285).

EM kestab 5. juunini. Turniiri kümme paremat pääsevad edasi naiste maailmakarika turniirile.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

viimased uudised

09:44

Mihkels kahetseb viimases kurvis tehtud otsust

09:17

Reedel selgub Eesti korvpallimeister

08:48

NBA lääne finaalseeria läheb otsustavasse mängu

08:11

Mai Narva sai EM-il esimese kaotuse

00:14

Norra pidas Läti survele vastu ja pääses esmakordselt MM-i poolfinaali

28.05

Võrkpallikoondise debütant kerkis võidumängus Läti vastu resultatiivseimaks

28.05

Tunjov leidis Itaalias juba seitsmenda klubi

28.05

ETV spordisaade, 28. mai

28.05

Tilga Götzise eel: põlvemure enam pole, nüüd on jälle normaalsed probleemid

28.05

Eesti noortekoondis lõi kodusel EM-il värava ka Horvaatiale

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

24.05

Matthias Kalev: näpuga tuleb näidata neile, kes teadlikult reegleid rikuvad

20.05

Eesti parkuuritippe ootab juunis märgiline jõuproov

20.05

Lapsi köidab Eestis arenev ala parkuur

12.05

Ramo Kask klubide juhtimisest: eelarve seab oma piirid

12.05

Janar Talts kaitseb spordidirektori kommet riietusruumis sõna võtta

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

28.05

Suri teenekas rattasportlane ning treener Ants Jeret

28.05

Enden: peatreener peab peeglisse vaatama, kaotada tuleb ka osata

00:14

Norra pidas Läti survele vastu ja pääses esmakordselt MM-i poolfinaali

28.05

Soome hokikoondis jõudis MM-il kolmeaastase pausi järel medalimängudele

28.05

Kuumas närbunud suursoosik Sinner sai Prantsusmaa lahtistel üllatuskaotuse

28.05

Venemaa jäähokikoondis jõudis enda sõnul naasmisele lähemale

27.05

Leedu korvpallitäht sõlmis Žalgirisega väga tulusa lepingu

28.05

Jaapani ralli testikatsel näitas kiireimat minekut Ogier

28.05

Rannula ja Tass alustasid poolfinaalseeriat kindla võiduga

28.05

Eesti rekordimees kiitis TV 10 etapil noori: võitja aeg oli ulmeline!

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo