Kuuenda võidu saanud Narva kerkis EM-il neljandaks

Narva (FIDE reiting 2426) alistas kolmapäeval valgete malenditega mängides poolatar Oliwia Kiolbasa (FIDE 2397) 38 käiguga. Üheksa partiiga on eestlanna kogunud kuus võitu ning kaks viiki ehk kokku seitse punkti, millega asetseb turniiri üldarvestuses neljandal kohal.

Liidrina jätkab 7,5 punkti kogunud ukrainlanna Anastassija Hnatõšõn, sama palju on ka hispaanlanna Sabrina Vega Gutierrezel. Lisaks Narvale on seitse punkti kogunud veel hollandlanna Eline Roebers, austerlanna Olga Badelka, bulgaarlanna Nurgyul Salimova ja poolatar Klaudia Kulon.

Edukalt jätkas ka mustade malenditega mänginud Margareth Olde (FIDE 2194), kes alistas ukrainlanna Anastassija Rahmangulova (FIDE 2342) ning jätkab jätkab kuue punktiga 24. kohal. Monika Tsiganova (FIDE 2039) pidi aga tunnistama grusiinlanna Sara Saltkhutsishvili (FIDE 1799) paremust, Tsiganova on kolme punktiga 139. kohal.

EM kestab 5. juunini. Turniiri kümme paremat pääsevad edasi naiste maailmakarika turniirile.