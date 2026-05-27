Mai Narva tõusis EM-il kolme hulka

Narva sai kolmapäeval valgetega mängides jagu sakslannast Charis Peglaust (2238). Kahes esimeses voorus oli ta alistanud ka valgetega bulgaarlanna Gergana Peycheva (2186) ja mustadega serblanna Jovana Rapporti (2235).

Narva on üks seitsmest maletajast, kel on kolme vooru järel täisedu, aga muud näitajad annavad talle Varvara Poljakova (2108) ja hollandlanna Anna-Maja Kazariani (2317) järel kolmanda koha.

Teistest eestlannadest võitis kolmapäeval ka Margareth Olde (2194), kes sai mustadega jagu kohalikust maletajast Barbare Ashotiast (1913). Kokkuvõttes on ta kahe punktiga 49.

Monika Tsiganova (2039) viigistas valgetega Rapportiga. Kokkuvõttes on Tsiganova pooleteise punktiga 84.

EM kestab 5. juunini. Turniiri kümme paremat pääsevad edasi naiste maailmakarika turniirile.