EM-il kümnenda koha saavutanud Narva pääses MK-turniirile

Eesti maletaja Mai Narva (reiting 2426) kaotas küll Batumis toimunud naiste Euroopa meistrivõistlustel viimase partii, aga saavutas kokkuvõttes kümnenda koha ning pääses sellega edasi naiste maailmakarika turniirile.

Narva kohtus EM-i viimasel päeval bulgaarlanna Nurgyul Salimovaga (reiting 2404), kes teenis mustade malenditega 62 käiguga võidu. Kuue võidu, kolme viigi ja kahe kaotusega 7,5 punkti kogunud Narva saavutas kokkuvõttes kümnenda koha ja tagas viimasena edasipääsu 2027. aastal toimuvale maailmakarika turniirile.

Euroopa meistriks tuli 15-aastane Anastasia Hnatõšõn (2207), kes teenis kaheksa võidu, kahe viigi ja ühe kaotusega üheksa punkti ning 214 reitingupunkti. Ukrainlanna sai turniiriks 76. asetuse, aga kerkis suurepärase turniiriga naiste maailma edetabelis esimese 20 hulka.

Esikolmikusse mahtusid veel 8,5 punkti kogunud hispaanlanna Sabrina Vega (2384) ning austerlanna Olga Badelka (2392), viimases partiis Narva alistanud Salimova sai 8,5 punktiga aga neljanda koha.

Tugeva turniiri tegi ka Margareth Olde (2194), kes kogus samuti kuue võidu, kolme viigi ja kahe kaotusega 7,5 punkti. Kokkuvõttes saavutas ta vinge 15. koha. Monika Tsõganova (2039) jäi tagasihoidlikumaks, saavutades kahe võidu ja kahe viigiga neli punkti ning 139. koha.