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Mai Narva hoiab EM-il viimase partii eel neljandat kohta

Male
Mai Narva
Mai Narva Autor/allikas: Team Estonia Malekoondis
Male

Eesti maletaja Mai Narva (reiting 2426) mängis Batumis jätkuvatel naiste Euroopa meistrivõistlustel viiki ja hoiab enne viimast vooru neljandat kohta.

Narva mängis neljapäeval mustadega poolatari Klaudia Kuloni (2377) vastu ja mäng lõppes viigiliselt. Margareth Olde (2194) sai valgetega jagu armeenlannast Lilit Mkrtšjanist (2366) ja Monika Tsiganova (2039) kaotas mustadega türklannale Nino Kalaycile (1755).

Narva on nüüd EM-il võitnud kuus ja viigistanud kolm partiid ning kaotanud ühe. Kokkuvõttes annab see talle hetkel 7,5 punktiga neljanda koha. Juhib ukrainlanna Anastasia Hnatõšõn (2207) kaheksa ja poole punktiga. Narvast pool punkti enam on ka hispaanlannal Sabrina Vega Gutierrezil (2375) ja austerlannal Olga Badelkal (2392). Olde on täpselt seitsme punktiga 12. ja Tsiganova kolme punktiga 149.

Viimases voorus on Narval kasutada valged malendid ja vastu tuleb Bulgaaria maletaja Nurgyul Salimova (2404), kel on koos samuti seitse ja pool punkti. Olde mängib hollandlanna Eline Roebersi (2389) ja Tsiganova hispaanlanna Iraida Casadevall Mainauga (1729). Ülejäänud eestlannadel on kasutada mustad malendid.

Reedel lõppeva turniiri kümme paremat pääsevad edasi naiste maailmakarika turniirile.

Toimetaja: Siim Boikov

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