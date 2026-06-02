Mai Narva tõusis EM-il seitsmendaks

Kaheksa vooruga on Narva kogunud nüüd viis võitu, kaks viiki ja ühe kaotuse ning asub kolm vooru enne turniiri lõppu kuue punktiga seitsmendal kohal.

Võidu sai teisipäeval ka Margareth Olde (2194), kes alistas valgetega kohaliku maletaja Maka Purtseladze (2237) ning jätkab viie punktiga, mis annab tabelis 40. koha.

Monika Tsiganova (2039) pidi tunnistama mustadega grusiinlanna Inga Hurtsilava (2175) paremust ning jätkab kolme puntkiga, mis annab tabelis 122. koha.

Kaheksa vooru järel juhib Euroopa meistrivõistlusi seitsme punktiga hispaanlanna Sabrina Vega Gutierrez. Poole punktiga jäävad maha ukrainlanna Anastassija Hnatõšõn ja hollandlanna Eline Roebers.

EM kestab 5. juunini. Turniiri kümme paremat pääsevad edasi naiste maailmakarika turniirile.