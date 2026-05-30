Liverpool andis peatreener Slotile hundipassi

Liverpooli jalgpalliklubi teatas laupäeval, et on lõpetanud koostöö mullu Inglismaa meistriks tulnud peatreener Arne Slotiga.

47-aastane hollandlane sai Liverpooli peatreeneriks 2024-25 hooajaks ning 2024. aastal kaotas Liverpool vaid ühe mängu. Meeskond mängis hooaja vältel suurepäraselt ja tuli 20. korda Inglismaa meistriks. Tänavune hooaeg algas samuti hästi ning Slot valiti augustikuus Premier League'i parimaks treeneriks, kuid meeskond langes seejärel suurde auku. Liverpool sai ühel hetkel seitsme mänguvooruga ainult ühe võidu ning kuus kaotust ja novembri lõpus langeti liigatabelis lausa 12. reale.

Hooaja lõpuks kerkiti koduses kõrgliigas siiski viiendale kohale ning Meistrite liigas jõuti veerandfinaali, aga klubi otsustas sellegipoolest Slotiga koostöö lõpetada.

"Mõistagi oli see meie jaoks keeruline otsus. Arne panus selle aja jooksul oli suur, tähendusrikas, ja mis kõige tähtsam nii toetajate kui meie jaoks - edukas," kirjutasid Liverpooli omanikud pressiteates.

Liverpooli mängustiil sai tänavu rohkesti kriitikat, muuhulgas ütles ka klubi legend Mohamed Salah, et meeskond peaks mängima ründavamat jalgpalli. "Me usume, et meeskonna trajektoori saab parandada muutusega. See ei vähenda seda tööd, mis Arne tegi, ega ka meie austust tema vastu. Samuti ei ole see hinnang tema annetele, pigem on meil vaja minna edasi teistsuguse lähenemisega," lisasid omanikud.

BBC kirjutas, et tõenäoliselt saab Liverpooli järgmiseks peatreeneriks sel hooajal Bournemouthi juhendanud Andoni Iraola.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

