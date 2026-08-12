Slot välistas koondisejalgpalli siirdumise: eelistan mängijaid iga päev näha

47-aastane Slot vedas eelmisel aastal Liverpooli 20. korda Inglismaa meistriks, kuid möödunud hooaeg kujunes klubi jaoks pettumuseks ning hollandlasest juhendaja sai maikuu lõpus hundipassi.

Suvise MM-finaalturniiri järel on Hollandi jalgpalliliit (KNVB) otsinud meeste rahvuskoondisele uut peatreenerit, sest seni ametis olnud Ronald Koeman astus tagasi. Sealne meedia nägi Slotis mantlipärijat Koemanile, aga väidetavalt ei suutnud KNVB ja Slot lepingu üksikasjades kokkuleppeni jõuda.

Slot selgitas Hollandi jalgpalliajakirjale Voetbal International, et midagi sellist tegelikult ei juhtunud ning tema eelistus on jätkata klubijalgpallis. "Viimaste päevade jooksul on ilmunud mitmesuguseid uudiseid, milles on väidetud, et ma loobusin läbirääkimistest, sest me ei suutnud lepingu pikkuses või palganumbris üksmeeleni jõuda. Need väited on valed. Me lihtsalt ei jõudnud läbirääkimiste jooksul kordagi sellisesse etappi," ütles Slot.

"Praegu eelistan mängijaid iga päev treeningväljakul näha. See on miski, mis koondise puhul samamoodi ei ole võimalik. Just seetõttu otsustasin läbirääkimised lõpetada," märkis ta.

Slot samas ei välistanud, et võiks kaugemas tulevikus Hollandi koondist juhendada. "Ma tunnen suurt austust rahvuskoondise ja KNVB vastu ning suhtun väga positiivselt sellesse kui professionaalselt läbirääkimised kulgesid. Oleks suur au esindada ühel päeval oma riiki rahvuskoondise peatreenerina. Praegu lihtsalt ei olnud minu jaoks õige hetk."

Hollandi meedia andmetel peab KNVB läbirääkimisi nüüd endise Belgia ja Portugali koondise juhendaja Roberto Martinezega.