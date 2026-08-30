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Hull jätkab Inglismaal täiseduga, Tottenham tabeli põhjas

Jalgpall
Hull City võiduvärava löönud Liam Millar
Hull City võiduvärava löönud Liam Millar Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Pro Sports Images
Jalgpall

Inglismaa jalgpalli kõrgliigas on uustulnuk Hull City võitnud mõlemad seni peetud kohtumised ja jätkab Manchester City järel tabelis teisel kohal.

Kui kõrgliiga avavoorus alistas Hull Manchester Unitedi, võideti laupäeval Liam Millari 82. minuti väravast teist uustulnukat Coventry Cityt.

Inglismaa kõrgliigas võitis esiliigast üles tõusnud meeskond oma kaks esimest kohtumist viimati 2017. aastal, kui seda suutis Huddersfield. Kahe esimese vooruga kuus punkti kogunud meeskondadest on liigast välja langenud vaid Hull ise (2017), Wolverhampton (2012) ja West Brom (2018).

"Me ei pea kellelegi midagi tõestama. Keegi ei ole meile Premier League'i piletit andnud, oleme selle ise välja teeninud," sõnas kevadel esiliiga play-off'i finaali võitnud klubi ründaja Ollie McBurnie. "Nad räägivad, et oleme kõige halvem meeskond Premier League'i ajaloos: see pole poistelt kehv algus! Väärime siin olemist ja meil pole kellelegi vaja midagi tõestada," lisas šotlane.

Vastupidiselt käib aga ka eelmisel hooajal raskustes olnud Tottenham Hotspuri käsi. Londoni klubi kaotas laupäeval 0:2 Newcastle'ile ning on kahe vooru järel väravate vahega 0:5 tabeli põhjas. Liverpool on liigahooaega alustanud kahe viigiga: laupäeval mängiti 2:2 Nottingham Forestiga.

Chelsea võõrustab pühapäeval Brightonit ja Manchester United Ipswichi, esmaspäeval ootab aga Aston Villa ja Arsenali vaheline eeldatud põnevusmäng.

Toimetaja: Anders Nõmm

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