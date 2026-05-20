X!

Arsenal tuli üle paari aastakümne taas Inglismaa meistriks

Jalgpall
Arsenali poolehoidjad staadioni lähistel
Arsenali poolehoidjad staadioni lähistel Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Inglismaa jalgpalli kõrgliiga 37. voorus piirdus Manchester City võõrsil Bournemouthi vastu 1:1 viigiga, mis kindlustas tiitli liidermeeskond Arsenalile.

Bournemouth asus kohtumist 39. minutil Eli Junior Kroupi tabamusest juhtima ja oli lähedal kolme punkti teenimisele, aga Man City tähtründaja Erling Haaland lõi 90+5. minutil siiski viigivärava.

See tähendas, et voor enne lõppu on Man Cityl koos 78 ja Arsenalil 82 punkti, mis tähendab pealinnaklubile esimest tiitlit pärast 2004. aastat.

Inglismaa jalgpalliajaloo edukuselt kolmas klubi on võitnud nüüd 14 meistritiitlit ning jääb maha üknes Liverpoolist ja Manchester Unitedist (mõlemal 20 tiitlit).

2019. aastal Arsenali juhendajaks asunud Mikel Arteta on 44-aastaselt endiselt noorim Arsenali peatreener, kes kunagi meistritiitlini jõudnud.

Tänavusel hooajal tõi neile edu intensiivsus, kaitsedistsipliin ja mitmed muud detailid. Arteta ajajärguga on kaasnenud mitmed uuendused klubikultuuris nii väljakul kui ka väljaspool seda.

Arsenal oli 200 päeva tabelis esikohal, aga aprillis pääses Manchester City korraks mööda. Arsenal võitles aga peagi liidripositsiooni tagasi ja hoiab seda nüüd lõpuni.

Kuigi poolehoidjad kogunesid Põhja-Londonis juba teisipäeva hilisõhtul ja tähistasid edu, siis ametlikult saab tähistada hooaja viimase vooru mängus, mis peetakse võõrsil Crystal Palace'iga.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

10:45

TÄNA OTSE | Premium liigas jagatakse punkte tabeli alumises otsas

09:06

Karol Metsa ja St. Pauli teed lähevad lahku

08:15

Arsenal tuli üle paari aastakümne taas Inglismaa meistriks

19.05

Levadia peab noorte Balti liiga poolfinaali avamängu kodus

19.05

Šotimaa MM-koondisesse kutsuti ka 43-aastane väravavaht

19.05

Kajo seljatas Rootsi maastikuratturite tuuril haiguse kiuse 43 konkurenti

19.05

41-aastane Ronaldo valiti kuuendat korda MM-koondisesse

19.05

VIDEO | Litmanen lõi oma esimese värava Eesti liigas keskväljakult

19.05

Havertz tõi Arsenalile tiitli käeulatusse

19.05

Neymar võitis Ancelotti usalduse

sport.err.ee uudised

11:19

Jäähoki MM. Slovakkia nägi kõvasti vaeva, Ungari sai suure võidu

10:45

TÄNA OTSE | Premium liigas jagatakse punkte tabeli alumises otsas

10:32

Suurepärane tagasitulek tõi New York Knicksile avamängu võidu

10:14

Austria politsei dokumendid viitavad Veerpalu seotusele veredopinguga juba Libereci MM-il

09:06

Karol Metsa ja St. Pauli teed lähevad lahku

08:15

Arsenal tuli üle paari aastakümne taas Inglismaa meistriks

19.05

Levadia peab noorte Balti liiga poolfinaali avamängu kodus

19.05

Õed Anette ja Lisette Mäelt tulid rannatennise ITF-i turniiril teiseks

19.05

Eesti parim murdmaamees Alev teeb karjääris suure muudatuse

19.05

ETV spordisaade, 19. mai

19.05

Vigastusest taastuv Miilen: minu prioriteet on klubihooaeg

19.05

Kertu Laak jätkab ilmselt Poola meistriliigas

19.05

Šotimaa MM-koondisesse kutsuti ka 43-aastane väravavaht

19.05

Kajo seljatas Rootsi maastikuratturite tuuril haiguse kiuse 43 konkurenti

19.05

Läti alistanud Austria jätkab MM-il puhaste paberitega

19.05

Lajal langes Prantsusmaa lahtiste kvalifikatsioonis avaringis välja

19.05

3x3 korvpallikoondise kandidaadid alustasid ettevalmistust EM-i kvalifikatsiooniks

19.05

Ganna võitis kindlalt temposõidu, Eulalio suutis Vingegaardi selja taha jätta

19.05

Vigastusest taastuv Carlos Alcaraz jätab ka Wimbledoni vahele

19.05

41-aastane Ronaldo valiti kuuendat korda MM-koondisesse

loetumad

19.05

KUULA | Kas Talihärma eemalejätmine koondisest oli õige otsus?

19.05

Eesti parim murdmaamees Alev teeb karjääris suure muudatuse

08:15

Arsenal tuli üle paari aastakümne taas Inglismaa meistriks

10:14

Austria politsei dokumendid viitavad Veerpalu seotusele veredopinguga juba Libereci MM-il

18.05

Soome viskas USA-le kuus väravat, Kanada maadles vana sõbra Taaniga

09:06

Karol Metsa ja St. Pauli teed lähevad lahku

19.05

Läti alistanud Austria jätkab MM-il puhaste paberitega

19.05

Šveits jätkab kodust MM-i veatult

19.05

VIDEO | Litmanen lõi oma esimese värava Eesti liigas keskväljakult

19.05

Spursil läks Thunderi alistamiseks vaja kahte lisaaega

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo