Arsenal tuli üle paari aastakümne taas Inglismaa meistriks

Bournemouth asus kohtumist 39. minutil Eli Junior Kroupi tabamusest juhtima ja oli lähedal kolme punkti teenimisele, aga Man City tähtründaja Erling Haaland lõi 90+5. minutil siiski viigivärava.

See tähendas, et voor enne lõppu on Man Cityl koos 78 ja Arsenalil 82 punkti, mis tähendab pealinnaklubile esimest tiitlit pärast 2004. aastat.

Inglismaa jalgpalliajaloo edukuselt kolmas klubi on võitnud nüüd 14 meistritiitlit ning jääb maha üknes Liverpoolist ja Manchester Unitedist (mõlemal 20 tiitlit).

2019. aastal Arsenali juhendajaks asunud Mikel Arteta on 44-aastaselt endiselt noorim Arsenali peatreener, kes kunagi meistritiitlini jõudnud.

Tänavusel hooajal tõi neile edu intensiivsus, kaitsedistsipliin ja mitmed muud detailid. Arteta ajajärguga on kaasnenud mitmed uuendused klubikultuuris nii väljakul kui ka väljaspool seda.

Arsenal oli 200 päeva tabelis esikohal, aga aprillis pääses Manchester City korraks mööda. Arsenal võitles aga peagi liidripositsiooni tagasi ja hoiab seda nüüd lõpuni.

Kuigi poolehoidjad kogunesid Põhja-Londonis juba teisipäeva hilisõhtul ja tähistasid edu, siis ametlikult saab tähistada hooaja viimase vooru mängus, mis peetakse võõrsil Crystal Palace'iga.