Newcastle Unitedi peatreener lahkub ametist

Kuigi Newcastle ei ole Howe'i lahkumist veel ametlikult välja hõiganud, siis Inglismaa meedia teatel on klubi juba leidnud talle mantlipärija, kelleks on Saudi Araabia meeskonna Al-Ahli austerlasest peatreener Matthias Jaissle.

BBC Sport kirjutas, et Howe andis oma soovist lahkuda Newcastle'i juhtkonnale teada paar nädalat tagasi. Klubi üritas juhendaja meelt muuta, kuid tulutult ning palus seejärel tal ametis püsida kuni leitakse asendaja.

The Guardian'i sõnul oli Howe treeneritööst kurnatud, lisaks olevat ta olnud üllatunud klubi tegevuses suvises üleminekuaknas. Newcastle müüs suve alguses maha poolkaitsja Sandro Tonali ja ääreründaja Anthony Gordoni ning kõlakate järgi lahkub klubist peagi ka poolkaitsja Bruno Guimaraes.

48-aastane inglane oli ametis 2021. aasta novembrist. Ta tüüris Newcastle'i kahel korral Meistrite liiga põhiturniirile ning vedas klubi 2024/25 hooajal Inglismaa liigakarika võitjaks.

Newcastle lõpetas möödunud hooajal Inglismaa kõrgliigas 12. positsioonil, uut hooaega alustatakse 23. augustil koduväljakul Liverpooli vastu.