Liverpool teenis hooaja esimese võidu

Kahes esimeses voorus viigipunktiga leppinud Liverpooli vedasid kolmandas voorus võiduni Alexander Isak ja Cody Gakpo. Isak avas külaliste väravaarve juba 6. mänguminutil ja kasvatas vahet kolm minutit hiljem. Mõlemale väravale andis otsustava söödu Gakpo. Tegemist oli ka Liverpooli peatreeneri Andoni Iraola esimese ametliku võiduga uues ametis.

Järgmisel nädalal alustab Liverpool mängimist Meistrite liiga põhiturniiril, kui kolmapäeval võõrustatakse Madridi Atleticot. Seejärel minnakse nädalavahetusel koduses liigas vastamisi Fulhamiga.

Ipswich sai ühe võidu kõrvale teise kaotuse. Neljandas voorus kohtutakse võõrsil Crystal Palace'iga.