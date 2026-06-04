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Liverpool palkas uueks peatreeneriks Andoni Iraola

Jalgpall
Andoni Iraola
Andoni Iraola Autor/allikas: SCANPIX / Alamy
Jalgpall

Liverpooli jalgpalliklubi palkas uueks peatreeneriks viimastel hooaegadel Bournemouthi eesotsas säravaid tulemusi teinud hispaanlase Andoni Iraola.

43-aastane treener asus Bournemouthi etteotsa 2023. aastal ja juhtis meeskonna hooajal 2024/2025 Inglismaa kõrgliigas üheksandaks, kogudes 56 punkti. See tähistas klubi aegade parimat tulemust.

Lõppenud hooaeg läks veelgi edukamalt. Meeskond korjas 38 vooruga 57 punkti ja lõpetas tabelis kuuendana. See tõi esmakordselt ajaloos ka eurosarjapääsme.

Liverpool sõlmis hispaanlasega kahe aasta pikkuse lepingu. "Pole vaja paljut, et Liverpoolist huvituda," sõnas Iraola. "Liverpool on Liverpool. Aga ilmselgelt mängivad rolli atmosfäär, toetajad, klubi, mängijad, võimalus treenida tipptasemel mängijaid, võimalus võidelda tiitlite est. Ma arvan, et enam atraktiivsem ei saa olla. Seda on raske leida. See olen siin alustades väga põnevil."

Ta asendab Arne Sloti, kes palgati 2024. aastal ametist lahkunud Jürgen Kloppi asemele. Kui hollandlase debüüthooaeg kulges igati edukalt ja lõppes meistritiitliga, siis lõppenud hooajal oli sära kadunud ja tuli leppida kõigest viienda positsiooniga. Sestap otsustati ka koostöö lõpetada.

Spetsialistide hinnangul võib Iraola klubi etteotsa üsna hästi sobida, sest on saanud Bournemouthis kiita rünnakule keskendunud ja progressiivse jalgpalli rakendamise eest. Selles nähakse teatud sarnasust Kloppi-aegse Liverpooliga.

Toimetaja: Siim Boikov

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