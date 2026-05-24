X!

Kohava: Eesti plokkvibu laskurid on maailma tipus

Vibulaskmine
Foto: Kuvatõmmis/ERR
Vibulaskmine

Eesti vibuspordis on helged ajad. Äsja lõppenud Euroopa meistrivõistlustelt naaseb plokkvibu naiskond pronksiga, juba vaadatakse ette ka Euroopa mängudele ja ka olümpiale. ETV spordisaates käis Eesti sportlaste tegemistest ja väljavaadetest rääkimas vibuliidu juhatuse liige Rita-Anette Kohava.

Esmalt, naistele on see Euroopa meistrivõistlustelt plokkvibus juba teine pronks, mis näitab meie kuulumist Euroopa tippu. Oleme ka meie tüdrukute võimsaid esitusi näinud MK-sarjas ja maailmamängudel. Kus me oma plokkvibuga siis praegu maailma konkurentsis oleme?

See võibki tulla täiesti üllatusena, et me oleme maailma tipus. Tänasel hetkel on jälle ajalooline moment – kaks Eesti naisplokkvibulaskjat kuuluvad maailma esikümnesse, üheksas ja kümnes koht, kuid need ei ole sugugi nende kõige kõrgemad kohad. Nii Lisell Jäätma kui ka Meeri-Marita Paas on näiteks hoidnud maailma reitingutabelis ka neljandat kohta. Maris Tetsmann, kes on olnud ka 40. kohal, teda me ei ole vahepeal sellepärast tähele pannud, sest tundub, et kui esikümnes ei ole, siis äkki sa ei ole hea. Naiskonnana on ka maailma reitingus oldud viiendal kohal. Täna vaatame juba olümpiamängude poole.

Los Angelese olümpiamängudel on esimest korda kavas ka plokkvibu segatiimide võistlus. Meie omad on küll tipus, aga kui raske on OM-ile peale saada?

OM-ile pääseb 12 riiki. Toimuvad kvalifikatsioonivõistlused, kus neid pääsmeid jagatakse. Euroopa mängud on näiteks üks nendest kohtadest. Kindlasti tuleb maailma reitingus olla võimalikult kõrgel kohal, et see pääse lunastada. Praegusel hetkel on meie segatiim maailma reitingus üheksandal kohal.

Teiste alade kogemus on näidanud seda, et olümpiale pääsemine ja juba selles konkurentsis püsimine annab alale juurde tähelepanu, kandepinde ja ka raha. Millises seisus on vibuliit nende asjadega?

Harrastajate huvi on järjest tõusmas, eriti plokkvibu vastu. Sportvibu on kogu aeg olnud võrdlemisi populaarne. Rahaga on nüüd nii, et kui me vaatame neid imeilusaid särke meie naiskonna seljas, mis on ühe laskuri kujundatud, siis seal me paraku näeme ainult Team Estonia logo. Sinna mahuks ilusti üks sponsori logo veel juurde. Kui mitte kaks.

Millest teil praegu kõige suurem puudus on?

Tippsportlaste jaoks on kindlasti sponsorlus väga oluline. Reitingukohtade hoidmiseks on oluline väga paljudel võistlustel osalemine. Kui võtame nüüd noortespordi ja selle ala kandepinna laiemalt, siis vaadates näiteks Tallinnat või Tartut, siis kummaski linnas ei ole välilaskeala. Ehk olümpiadistsipliin 70 meetrit, 50 meetrit. Tartus saab lasta näiteks Tartu valla maadel ja Tallinnas on Saue ja Saku need kohad. Sisesaalide osas võiksid tingimused kindlasti paremad olla, aga etteruttavalt ütlen, et T1 keskuses juba on trennid käinud, aga sügisel ootame vibuklubi Sagittariuse poolt pidulikku avamist.

Aitäh, Rita-Anette stuudiosse tulemast, soovime Eesti vibuspordile palju edu!

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

viimased uudised

24.05

TV10 sarjas langesid rekordid kettaheites

24.05

Hallik: Dorbek ei tahtnud sekundikski alla anda ja see sõnum jõudis ka teisteni

24.05

Kohava: Eesti plokkvibu laskurid on maailma tipus

24.05

ETV spordisaade, 24. mai

24.05

Nord Cup näitas, et korvpalli kandepind on Eestis lai

24.05

Lätile kaotanud Suurbritanniast sai Eesti jäähokikoondise vastane A-grupis

24.05

Tiisaar ja Korotkov tulid teist MK-etappi järjest hõbedale

24.05

Tottenham Hotspur jäi Inglismaa kõrgliigasse püsima

24.05

Mihkels mahtus Girol 20 parema sekka

24.05

Matthias Kalev: näpuga tuleb näidata neile, kes teadlikult reegleid rikuvad

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

24.05

Matthias Kalev: näpuga tuleb näidata neile, kes teadlikult reegleid rikuvad

20.05

Eesti parkuuritippe ootab juunis märgiline jõuproov

20.05

Lapsi köidab Eestis arenev ala parkuur

12.05

Ramo Kask klubide juhtimisest: eelarve seab oma piirid

12.05

Janar Talts kaitseb spordidirektori kommet riietusruumis sõna võtta

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

24.05

Ussõk säilitas pika võitluse järel maailmameistrivööd

23.05

Tiitli lävel olnud Tartu mängis edu maha ja Kalev/Cramo pikendas seeriat

24.05

Karl Jakob Hein: peale Ronaldo olen teine kõige töökam...

23.05

Norra sai MM-il Rootsi üle ajaloolise võidu, Läti alistas tiitlikaitsja USA

24.05

Randväli püstitas Londonis Eesti rekordi, Jefimova kolmas

23.05

Võimsa aja jooksnud Miller-Uibo on naasmas parimate päevade tasemele

23.05

Flora lõi karikafinaalis Paidele koguni viis väravat

24.05

Mercedese piloodid korraldasid Kanadas omajagu tulevärki

23.05

Karl Jakob Heinast saabki Werderi esiväravavaht

24.05

Epeenaiskond kaotas neutraalse lipu koondisele

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo