Eesti vibulaskurid said kodusel tippvõistlusel kaela kuldmedalid

Vibulaskmisvõistluste korraldamise traditsiooni on Järvakandis juba enam kui poole sajandi pikkune. Tänavu oli osalejaid sadakond ja esikoha teenisid ka olümpiale pürgivad Robin Jäätma ja Meeri-Marita Paas.

57. korda toimunud vibuvõistlus Järvakandis on ainulaadne, sest see on ainus oma ala pika traditsiooniga võistlus nii Eestis kui ka Põhjamaades. See aasta osales ligi 100 vibulaskjat kuuest erinevast riigist. Eestlastest olid kohal olümpiale pürgivad Robin Jäätma ja Meeri-Marita Paas, kes mõlemad teenisid oma alal esikoha. Jäätma on sellest võistlusest osa võtnud alates kuue-aastasest.

"Nad on kindlalt ajaga õnneks kaasas käinud, et paljud võistlused kahjuks Eestis ei tee seda ja see on üks minu lemmikumaid Eesti võistluseid. Paljuski selle pärast, et siin saab duelle ka lasta, et Eestis seda väga tihti ei tehta kahjuks," rääkis Jäätma.

Neljandat aastat järjest võitnud Jäätma sõnul erineb Järvakandi võistlus suurematest tiitlivõistlustest rahvamassi poolest. "Praegu, kui meid oli ütleme meeste arvestuses minu arust 12 meest, et siis MK-etapil on mehi vahepeal üle 80, et see on juba teine ja kindlalt ka see atmosfäär on teistsugune, et seal on kõik maailma tipud ikkagi kohal."

Kui Jäätma tuli siia, et võita, siis Paas tuli võistlusele, et seda nautida. "MK-etapid on ikka teine asi, et natukene rohkem närve ja värki. Ma tahtsin siia tulla nautima ja kuna ma olen nüüd väikse pausi ka teinud, siis lihtsalt tagasi tulla siia võistlusseltskonda," sõnas Paas.

Tulevikku vaadates on noortel plaanid sarnased, teha oma ala südamega ja võita medaleid. "Mulle meedib isegi, kui on rasked ajad, sest et ma näen potentsiaali ja ma arvan, et lõppude lõpuks ikkagi seda nautida, sest kui sa naudid, siis tulevad ka kõike paremad tulemused," märkis Paas.

"Peaagu teengi seda täielikult tööna ja ikka kuna me oleme olümpiala, siis ikkagi see olümpiamedal ja MM-i medal on eesmärgid," lisas Jäätma.

Korraldajate sõnul teeb Järvakandi võistluse eriliseks seltskond ja sealsed auhinnad. "Inimestele meeldib see, et meil peale esimest võistluspäeva näiteks on selline grillimine, kuhu siis kõik võistlejad tulevad kokku ja siis saab ühiselt rääkida seal ja nii öelda muljetada ja üksteisega tutvuda lähemalt, et ma arvan se on üks kõige suuremaid plusspunkte meie juures," ütles võistluse korraldaja Karl Kivilo.