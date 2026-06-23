Pais ja Ausman jätkavad Kieli nädalal esikümnes

Saksamaal Kielis peetaval maailma ühel mainekamal purjetamisvõistlusel Kieler Woche on Eesti parima tulemuse eest hoolitsemas Eesti Purjetamise Liidu olümpiaprojekti "Noored talendid olümpiale" liikmed Helen Pais ja Helen Ausman. Üheksa peetud sõidu järel hoiavad eestlannad 49erFX klassis 52 paadi konkurentsis kaheksandat kohta.

Võistlust tugevalt alustanud Eesti naiskond oli avapäeva järel teine ning tõusis vahepeal ka regati liidriks. Esmaspäeva õhtuks peetud üheksa sõidu kokkuvõttes on nende arvel kaks sõiduvõitu ning koht maailma ühe tugevaima regati esikümnes. Liidrina jätkavad Kanada purjetajad Georgia ja Antonia Lewin-LaFrance, vahendab Puri.ee.

470 klassis võistlevad Eesti noorpurjetajad Andrias Sepp ja Liise Väliste, kes hoiavad seitsme sõidu järel 29 ekipaaži konkurentsis 26. kohta.

ILCA 7 klassis hoiab Karel Ratnik 119 võistleja konkurentsis 112. kohta. Avapäeva mõjutasid kaks valestardi eest saadud BFD-karistust, kuid kolmandas sõidus õnnestus eestlasel lõpetada 43. kohal.

ILCA 6 klassis esindab Eestit Mari Ottesson, kes on nelja sõidu järel 55 võistleja seas 54. kohal.

Juba 144. korda toimuv Kieler Woche kuulub maailma olulisemate purjetamisregattide hulka ning toob Saksamaale kokku olümpiamedalistid, maailma- ja Euroopa meistrid ning tulevikulootused enam kui 50 riigist. Võistlused jätkuvad nädala lõpuni.