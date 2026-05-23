Eesti vibunaiskond võitis Euroopa meistrivõistlustel pronksi

Eesti naiskond koosseisus Lisell Jäätma, Meeri-Marita Paas ja Maris Tetsmann alistas esmalt Horvaatia 224:222, seejärel oldi veerandfinaalis 229:226 Türgist, aga poolfinaalis jäädi 216:224 alla Itaaliale.

Pronksimatšis alistas Eesti naiskond 236:231 Taani, Euroopa meistriks tuli tasavägises matšis Itaaliast jagu saanud Holland.

Individuaalvõistlusel sai Jäätma seitsmenda ja Paas üheksanda koha, Tetsmann oli 26. Meeste seas sai Robin Jäätma 11. koha ning segavõistkondade võistluses olid Jäätmad seitsmendad.

Sportvibus jõudis kaks eestlannat 16 parema sekka, Triinu Lilienthal lõpetas 13. ja Reena Pärnat 15. kohaga. Svetlana Tatarlõ jäi jagama 44. kohta. Naiskond kaotas kaheksandikfinaalis Saksamaale ja sai kümnenda koha. Meeste sportvibus oli eestlastest parim Martin Rist, kes jagas 73. kohta.