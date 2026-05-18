EOK sõlmis juhtimiskultuuri tugevdamiseks koostöölepingu advokaadibürooga

Eesti Olümpiakomitee ja advokaadibüroo WIDEN sõlmisid pikaajalise koostöölepingu, mille eesmärk on organisatsiooni sõnul tugevdada Eesti spordi professionaalset ja väärtuspõhist juhtimiskultuuri. Koostöö keskendub õigusnõustamisele, hea juhtimistava arendamisele ning kaasaegse ja usaldusväärse spordikeskkonna kujundamisele Eestis.

Koostöö eesmärk on toetada Eesti spordiorganisatsioone tugevama õigusliku ja eetilise raamistiku loomisel ning aidata kaasa selgemate ja tõhusamate vaidluste lahendamise protsesside kujundamisele kogu spordisektoris, kirjutab EOK esmaspäevases pressiteates.

"WIDENi kasuks räägib nende tugev kogemus keerukate õigus- ja juhtimisküsimuste lahendamisel ning põhjalik praktiline kompetents spordiõiguse ja organisatsioonide juhtimise valdkonnas. Tänapäevane sport ei tähenda ainult tulemusi areenil – sama oluline on usaldusväärne juhtimine, selged reeglid ja läbipaistvad protsessid," ütles EOK peasekretär Kristo Tohver.

"Advokaadibüroo WIDENil on suur au asuda EOK ametlikuks õiguspartneriks. Tegutsedes spordiõiguse valdkonnas – seejuures patriootidena – tundsime, kuidas meie õigussulg sügeleb: tahame pakkuda omapoolse panuse tänaste ja homsete Eesti sportlaste edule ning anda headele asjadele hoogu juurde," ütles WIDENi partner ja spordiõiguse ekspert Rauno Kinkar.

Alates 1. juulist 2026 jõustuvad Eesti spordis uuendatud põhimõtted, mis puudutavad spordieetikat, distsiplinaarmenetlusi ja vaidluste lahendamist.

EOK peasekretär Kristo Tohveri sõnul on nende muudatuste ettevalmistamisel oluline roll ka WIDEN-il. "WIDEN toetas EOK-d süsteemi analüüsimisel ning praktiliste lahenduste väljatöötamisel. Koostöö tugevdamiseks korraldasime näiteks ka EOK liikmetele töötoa, kus liikmed said avatult küsida ja arutleda eesolevate muudatuste üle, kuidas süsteem veel paremaks muuta," ütles Tohver.

"Spordiõigus on oma kõige laiemas tähenduses muutumas äärmiselt mitmekülgseks ja nüansirohkeks. Meie eesmärk on pakkuda tuge ja selgust, et alaliidud, klubid ja sportlased saaksid oma fookuse hoida parimatel sooritustel. On puhas rõõm ja au, kui saame aidata kaasa sellele, et Eesti sportlased jõuaksid suurimatele areenidele ning tooksid koju ka järgmised olümpiamedalid," ütles Kinkar.