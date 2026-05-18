Vanker ja Lõhmus said Rumeenias kaela hõbeda, Teppan ja Hurt tulid pronksile

Renet Vanker ja Timo Lõhmus Galati Arcada ridades. Autor/allikas: C.S. Arcada Galati/Facebook
Eelmine nädal tõi Eesti võrkpalluritele medaleid Rumeeniast.

Rumeenia meistriliigas peeti viimased medalimängud. Finaalseerias pidi Renet Vankeri ja Timo Lõhmuse koduklubi Galati Arcada tunnistama Bukaresti Dünamo paremust. Seeria otsustava kohtumise võitis Dünamo 3:2 (25:19, 25:20, 19:25, 17:25, 15:13) ja mängudega kolm-kaks võideti seeria. Viimases kohtumises sai Vanker kirja täismängu, Lõhmus tõi osalise mänguajaga kaks punkti (-1), vahendab Volley.ee.

Lõppenud nädalal peeti seerias veel kaks mängu. Neist esimeses jäi 3:2 (25:22, 25:23, 22:25, 23:25, 15:10) peale Galati, Lõhmuselt osalise mänguajaga neli punkti (+0), Vanker teenis samuti mänguaega osaliselt. Seejärel jäi Galati vastasele alla 0:3 (25:27, 21:25, 16:25), Vanker skoori ega Lõhmus skoori ei teinud. Eestlastele riputati hooaja lõpus seega kaela hõbedased medalid.

Rumeenias selgusid ka pronksmedali omanikud. Pronksiseeria otsustavas kohtumises alistas Albert Hurda ja Renee Teppani koduklubi Zalau 3:1 (25:18, 25:23, 22:25, 25:23) Bukaresti Steaua. Teppan oli 26 punktiga (+20) võitjate edukaim, Hurt kaasa ei teinud. Seeria võitis Zalau kolm-kaks.

Läbi sai ka Ardo Kreegi hooaeg Prantsusmaa esiliigas. Hooaja viimases mängus sai eestlasest temporündaja koduklubi Saint-Quentin 3:2 (25:19, 25:20, 22:25, 19:25, 15:12) võidu Rennes'i üle. Kuus blokki pannud Kreek tõi kokku 15 punkti (+8). Liigatabelis jäi Saint-Quentin 61 punktiga neljandaks.

Toimetaja: Henrik Laever

