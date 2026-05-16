Bell ja Nurme jooksid Helsingis pjedestaalile, Mühlbergilt U-20 rekord

Tiidrek Nurme. Autor/allikas: Rune Clausen
Soome suurimal jooksuvõistlusel Helsinki City Run said nii Tiidrek Nurme kui Helen Bell 5 km distantsil teise koha.

Nurme ajaks 5 km distantsil mõõdeti 14.54. Võistluse võitis Niko Pulkinen (Soome) ajaga 14.40. Kolmandana lõpetanud soomlast Konsta Saksolat edestas Nurme viie sekundiga, kirjutab Marathon100.com.

Helen Bell sai omakorda 5 km distantsil naiste arvestuses teise koha, tulemuseks 16.52. Naistest oli sel võistlusmaal kiireim kohalik jooksja Aino Suni tulemusega 16.34.

Hanka Mühlberg pälvis naistest üheksanda koha, kuid teenis võidu vanuseklassis N18-19. Mühlbergi tulemus 17.57 on esialgsetel andmetel ka uus Eesti rekord vanuseklassis N20. 5 km maanteejooksus oli rekordinormatiiviks 18.00, tänaseni polnud ükski Eesti neiu sellest ajast 5 km maanteel kiiremini jooksnud. Tartu Ülikooli kevadjooksul oli tema tulemuseks samal distantsil küll 17.43, kuid nimetatud rajal puudub ametlik rajapass. 

Maratonidistantsil oli eestlastest kiireim Tarmo Pilving ajaga 2:41.02. Ando Õitspuu tulemuseks fikseeriti 2:44.33, kolmest tunnist kiiremad olid veel Marek Enok (2:55.30) ja Brent Pere (2:58.59)

Toimetaja: Anders Nõmm

Bell ja Nurme jooksid Helsingis pjedestaalile, Mühlbergilt U-20 rekord

