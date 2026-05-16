X!

Noored maastikuratturid võitlesid Põhjamaade MV-l kõvasti, aga rahule ei jää

Jalgrattasport
Eesti maastikuratturid Põhjamaade meistrivõistlustel
Eesti maastikuratturid Põhjamaade meistrivõistlustel Autor/allikas: EJL
Jalgrattasport

Rootsis Göteborgis peetud Põhjamaade meistrivõistlused olümpiakrossis (UCI kontinentaalseeria) lõppesid noorte- ja seeniorklassi sõitudega. Simon Suppi teenis 15-16-aastaste poiste klassis seitsmenda koha.

15-16-aastaste poiste konkurentsis võidutses taanlane Malte Kempel Christensen (45.58), jättes selja taha rootslased Jon Dovemarki (46.14) ja Vincent Rönnerforsi (46.27). Suppi ületas lõpujoone ajaga 48 minutit, kirjutab EJL.ee.

"Sõit läks hästi," ütles Suppi. "Startisin küll tagant, aga tänu heale stardile sain kohe esimestega minema. Tunne oli hea ja võitlesin lõpus viienda koha eest, aga paar noorema vanuseklassi ringiga maha jäänud poissi jäid olulistes kohtades ette ja nii lipsasid konkurendid eest."

Steven Sumberg ja Kevin Kertsman vahetasid mitmeid kordi omavahel kohti, kuid Sumberg oli sel korral natuke kiirem. Lõppkohtadeks märgiti poistele vastavalt 27. ja 30.

"Sain hea stardi ja pääsesin metsa heal positsioonil," kirjeldas Sumberg. "Kahjuks seal kukkusin ja langesin eelviimaseks. Hakkasin kohe ettepoole pürgima. Kahjuks kukkusin teise ringi alguses taas ja pidin jälle kohti loovutama. Lisaks tuli korra veel kett maha. Järelejäänud ringidega tegin, mis suutsin, aga kokkuvõttes oma sõiduga rahule ei jää."

Kertsman lisas: "Tegin kehva stardi. Kõige rohkem kaotasin aega pikkadel tõusudel, mis väsitasid korralikult ära. Laskumistel võitsin aega tagasi, aga siiski oli tõusudel kaotus suurem ja nii tulid vahed sisse. Rahul pole, loodetavasti läheb järgmine kord paremini."

Kõige lühemaks jäi võistlus Uku Järvel, kelle tagaratta vabajooks lõpetas teisel ringil töö.

"Startisin eelviimasest reast, kuid esimese poole ringiga õnnestus end esikümnesse sõita," rääkis Järv. "Leidsin oma rütmi ja hakkasin kohti parandama, kuid vahetult enne Simonile järgi jõudmist andis rattal tirr otsad ja olin sunnitud katkestama. Olen väga nördinud, sest oma hinnangul olid kõik võimalused heidelda koha eest poodiumil."

Sama vanade tüdrukute konkurentsis pälvisid kaksikvõidu taanlannad Mathilde Ryth Leegaard (51.56) ja Camilla Skovlod (52.21). Pronksmedali teenis rootslanna Tilde Lingmerth (54.54). Marta Mõttus (1:03.42) sai 11. koha.

"Tundsin ennast väga tugevana ja see uinutas ning panin algusega liiga üle," kirjeldas Mõttus. "Ringi lõpus oli juba nii raske, et pidin tempos korralikult tagasi andma. Langesin esikümne piirile, kus sõitsin sõidu lõpuni. Lõpuks 11. koht rahuldust küll ei paku. Parema jõu jagamisega oleks ka tulemus parem olnud. Rada meeldis seejuures väga. See oli küll raske, aga ka parajalt tehniline."

13-14-aastaste tüdrukute klassis oli parim rootslanna Alice Andersson (44.45). Teise koha sai tema kaasmaalanna Emma Märtensson (45.17) ja kolmanda koha norralanna Mathilde Snopestad (46.07). Carola Hirv (52.53) oli kümnes.

"Tahtsin sõidu lõpus juba, et mind maha võetaks, sest nii raske oli sõita. Pingutasin küll lõpuni ära, aga rahul ei ole," nentis Hirv.

Eesti pälvis Põhjamaade meistrivõistlustelt olümpiakrossis ühe medali, kui Janika Lõiv oli eliitnaiste seas teine.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

jalgrattauudised

08:13

Noored maastikuratturid võitlesid Põhjamaade MV-l kõvasti, aga rahule ei jää

15.05

Vingegaard teenis Girol karjääri esimese etapivõidu

15.05

Niklas Lond oli Belgias võidukas

14.05

Vihmased munakivid rikkusid Girol tippsprinterite finiši

13.05

Sündmusterohke viies etapp tõi Girol uue võitja ja uue üldliidri

13.05

Mihkels säästab Girol jalga Napoli etapiks: erilist väsimust ei ole

13.05

Tour of Estonia väisab esmakordselt Pirita velodroomi

12.05

Itaalia velotuuril vahetus üldliider

12.05

Rekordiline Euroopa meister lõpetas 32-aastaselt karjääri

12.05

Rait Ratasepp kavatseb vändata kümne päevaga Portugalist koju

11.05

Tiimikaaslasi abistanud Taaramäe sai Jaapanis 16. koha

11.05

Mätik sõitis end esimest korda rahuvsvahelise U-23 sõidul esikümnesse

10.05

Madis Mihkels tuli Giro etapil neljandaks

10.05

Valga-Valka rattamaratoni võitsid Tarassov ja Leinonen

10.05

Taaramäel hoitakse Kumano tuuril silma peal: teist sellist sõitu ei teagi

10.05

Lõiv teenis Põhjamaade meistrivõistlustel hõbeda

09.05

Uruguaylane teenis pingelisel Giro etapil ajaloolise võidu, Mihkels 98.

09.05

Blasi sai Vueltal karjääri suurima võidu, Ebras katkestas tiimi soovil

09.05

Ebras katkestas Vuelta

08.05

Madis Mihkels sai Itaalia velotuuri avaetapil viienda koha

sport.err.ee uudised

11:30

Eesti korvpalliliit korraldab koduse EM-i eel ka noorte tiitlivõistluse

10:39

Neljakordse MVP hiilgav viskepäev tõi tiitlikaitsjale kolmanda võidu

10:07

Hollas ja Remmelg kaotasid Hiina turniiril esimese asetusega paarile

09:05

Vihm pani esmakordselt seti kaotanud Sinneri poolfinaali pausile

08:40

Spurs viskas Timberwolvesile 139 punkti ja jõudis oodatud lääne finaali

08:13

Noored maastikuratturid võitlesid Põhjamaade MV-l kõvasti, aga rahule ei jää

15.05

Šveitsi hokimehed võtsid USA-lt mulluse MM-finaali eest revanši

15.05

LeBron James uuendas odaviskes USA üliõpilasliiga rekordit

15.05

Eesti rekordit nihutanud Tribuntsov: ei teadnud, mida üldse oodata!

15.05

ETV spordisaade, 15. mai

15.05

Aigro: suuski nurka ei viska, selle pärast ei pea muretsema

15.05

TalTech võitis pronksiseerias ka teise mängu

15.05

Tammeka pikendas kodupubliku ees võiduseeria kolmele mängule

15.05

Soome hokikoondis sai MM-i avamängus Saksamaast jagu, Kanada alistas Rootsi

15.05

Publikuhuvi saalijalgpalli vastu kasvas kõigis tippliigades

15.05

Tribuntsov parandas rahvusrekordit, Jefimova alistas Salu Uuendatud

15.05

Noored Olümpiale stipendiumi pälvis kuus sportlast

15.05

Vingegaard teenis Girol karjääri esimese etapivõidu

15.05

Lukaku valiti MM-iks koondisse: peame ta kõigepealt vormi ajama

15.05

Eesti aerutaja jäi MK-etapil medalist vähem kui sekundi kaugusele

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo