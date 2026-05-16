Noored maastikuratturid võitlesid Põhjamaade MV-l kõvasti, aga rahule ei jää

15-16-aastaste poiste konkurentsis võidutses taanlane Malte Kempel Christensen (45.58), jättes selja taha rootslased Jon Dovemarki (46.14) ja Vincent Rönnerforsi (46.27). Suppi ületas lõpujoone ajaga 48 minutit, kirjutab EJL.ee.

"Sõit läks hästi," ütles Suppi. "Startisin küll tagant, aga tänu heale stardile sain kohe esimestega minema. Tunne oli hea ja võitlesin lõpus viienda koha eest, aga paar noorema vanuseklassi ringiga maha jäänud poissi jäid olulistes kohtades ette ja nii lipsasid konkurendid eest."

Steven Sumberg ja Kevin Kertsman vahetasid mitmeid kordi omavahel kohti, kuid Sumberg oli sel korral natuke kiirem. Lõppkohtadeks märgiti poistele vastavalt 27. ja 30.

"Sain hea stardi ja pääsesin metsa heal positsioonil," kirjeldas Sumberg. "Kahjuks seal kukkusin ja langesin eelviimaseks. Hakkasin kohe ettepoole pürgima. Kahjuks kukkusin teise ringi alguses taas ja pidin jälle kohti loovutama. Lisaks tuli korra veel kett maha. Järelejäänud ringidega tegin, mis suutsin, aga kokkuvõttes oma sõiduga rahule ei jää."

Kertsman lisas: "Tegin kehva stardi. Kõige rohkem kaotasin aega pikkadel tõusudel, mis väsitasid korralikult ära. Laskumistel võitsin aega tagasi, aga siiski oli tõusudel kaotus suurem ja nii tulid vahed sisse. Rahul pole, loodetavasti läheb järgmine kord paremini."

Kõige lühemaks jäi võistlus Uku Järvel, kelle tagaratta vabajooks lõpetas teisel ringil töö.

"Startisin eelviimasest reast, kuid esimese poole ringiga õnnestus end esikümnesse sõita," rääkis Järv. "Leidsin oma rütmi ja hakkasin kohti parandama, kuid vahetult enne Simonile järgi jõudmist andis rattal tirr otsad ja olin sunnitud katkestama. Olen väga nördinud, sest oma hinnangul olid kõik võimalused heidelda koha eest poodiumil."

Sama vanade tüdrukute konkurentsis pälvisid kaksikvõidu taanlannad Mathilde Ryth Leegaard (51.56) ja Camilla Skovlod (52.21). Pronksmedali teenis rootslanna Tilde Lingmerth (54.54). Marta Mõttus (1:03.42) sai 11. koha.

"Tundsin ennast väga tugevana ja see uinutas ning panin algusega liiga üle," kirjeldas Mõttus. "Ringi lõpus oli juba nii raske, et pidin tempos korralikult tagasi andma. Langesin esikümne piirile, kus sõitsin sõidu lõpuni. Lõpuks 11. koht rahuldust küll ei paku. Parema jõu jagamisega oleks ka tulemus parem olnud. Rada meeldis seejuures väga. See oli küll raske, aga ka parajalt tehniline."

13-14-aastaste tüdrukute klassis oli parim rootslanna Alice Andersson (44.45). Teise koha sai tema kaasmaalanna Emma Märtensson (45.17) ja kolmanda koha norralanna Mathilde Snopestad (46.07). Carola Hirv (52.53) oli kümnes.

"Tahtsin sõidu lõpus juba, et mind maha võetaks, sest nii raske oli sõita. Pingutasin küll lõpuni ära, aga rahul ei ole," nentis Hirv.

Eesti pälvis Põhjamaade meistrivõistlustelt olümpiakrossis ühe medali, kui Janika Lõiv oli eliitnaiste seas teine.