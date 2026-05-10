X!

Madis Mihkels tuli Giro etapil neljandaks

Jalgrattasport
Giro 3. etapi lõpuheitlus. Vasakul Paul Magnier, temast järgmine sinises särgis Madis Mihkels
Giro 3. etapi lõpuheitlus. Vasakul Paul Magnier, temast järgmine sinises särgis Madis Mihkels Autor/allikas: SCANPIX / EPA
Jalgrattasport

Eesti jalgrattur Madis Mihkels (EF Education-EasyPost) teenis Itaalia velotuuri kolmandal etapil (Plovdiv - Sofia; 175 km) grupifinišis neljanda koha.

Pühapäevase sõidu keskele mahtus ka üks teise kategooria tõus, aga etapi teine pool kulges valdavalt allamäge, mis andis võimaluse sprinteritele. 150 meetrit enne lõppu liikus ette Jonathan Milan (Lidl-Trek), kuid temast möödus prantslane Paul Magnier (Soudal Quick-Step) ja võttis oma teise etapivõidu tänavuselt Girolt.

Mihkelsit edestas veel ka hollandlane Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets), kelle järel oli eestlane neljas. See tähistab tema karjääri parimat kohta suurtuuridelt, avaetapil oli 22-aastane eestlane viies.

Itaalia velotuuri Bulgaaria-osa on sellega läbi. Uueks nädala alguseks jääb liidrisärk Uruguay ratturi Guillermo Thomas Silva (XDS Astana) selga. Nelja sekundiga kaotavad talle sakslane Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) ja kolumblane Egan Bernal (Netcompany INEOS).

Velotuuri suurim favoriit Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) on hetkel 19. (+0.10). Mihkels hoiab kokkuvõttes 92. positsiooni (+5.36).

Pühapäevasest etapist loobus päev varem raskelt kukkunud ja peapõrutuse saanud britt Adam Yates (UAE Team Emirates - XRG).

Esmaspäeval on ratturitel puhkepäev, misjärel jätkatakse sõitudega Itaalia pinnal.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

jalgrattauudised

18:12

Madis Mihkels tuli Giro etapil neljandaks

12:09

Valga-Valka rattamaratoni võitsid Tarassov ja Leinonen

10:16

Taaramäel hoitakse Kumano tuuril silma peal: teist sellist sõitu ei teagi

09:25

Lõiv teenis Põhjamaade meistrivõistlustel hõbeda

09.05

Uruguaylane teenis pingelisel Giro etapil ajaloolise võidu, Mihkels 98.

09.05

Blasi sai Vueltal karjääri suurima võidu, Ebras katkestas tiimi soovil

09.05

Ebras katkestas Vuelta

08.05

Madis Mihkels sai Itaalia velotuuri avaetapil viienda koha

08.05

Suppi sprintis end vihmasel Rahutuuri avaetapil esikümnesse

07.05

Ebras tegi Vueltal seni parima sõidu

06.05

Mihkels Giro eel: sprindietappidel on sõit minu peale

06.05

Kopecky võttis Vuelta liidrisärgi omale, Ebras 99.

05.05

Õigesti ajastatud rünnak andis prantslannale Vueltal võidu

05.05

Mäeuibo sõitis tugevas konkurentsis välja kõrge koha

04.05

Vuelta liider kukkus ja katkestas, Ebras 108.

04.05

Prantsuse rattaspordi kuumim nimi andis Tour de France'il jah-sõna

04.05

Suppi pälvis Tšehhis parima sprinteri särgi

04.05

Mulgi rattamaratoni võitsid Vaidem ja Steinburg

04.05

Janika Lõiv pidas Norra esisõitjaga maha tulise heitluse

03.05

Kindel Pogacar võitis esimesel katsel Romandia velotuuri

sport.err.ee uudised

20:15

Emad elavad poegadest jalgpalluritele vaikselt, aga kindlalt kaasa

19:10

Flora sai ilusa värava toel Kaljult revanši Uuendatud

18:12

Madis Mihkels tuli Giro etapil neljandaks

17:31

VIDEO | Tovstiki kauglöök tõi Florale võidu

17:03

Thierry Neuville sai hooaja esimese võidu

15:57

Celtic alistas käärlöögi abil Rangersi ja püsib tiitliheitluses

15:29

Bueckers ja Wings võitsid WNBA hooaja avamängus Clarki ja Feverit

15:01

Eestlaste koduklubid said Saksamaa kõrgliigas üheväravalise kaotuse

13:49

Virves teenis karjääri esimese WRC katsevõidu

13:21

Kerr jätkab veel kaks hooaega Warriorsi peatreenerina

12:44

Rytas tuli välja 20-punktilisest kaotusseisust ja võitis Meistrite liiga

12:09

Valga-Valka rattamaratoni võitsid Tarassov ja Leinonen

11:35

Kuressaare linnajooksul võidutsesid Nurme ja Kula Uuendatud

11:32

Neel ja tema paariline said finaalis kindla kaotuse

10:50

VIDEO | Serie A-sse naasnud Venezia tähistas esiliiga võitu kanalitel

10:16

Taaramäel hoitakse Kumano tuuril silma peal: teist sellist sõitu ei teagi

09:25

Lõiv teenis Põhjamaade meistrivõistlustel hõbeda

09:06

Sinner ja teised itaallased on Roomas hästi alustanud

08:37

Thunder alistas Lakersi ka kolmandat korda ja jätkab play-off'is veatult

08:05

Tiisaar ja Korotkov mängivad Madridi MK-etapil finaalikoha nimel

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo