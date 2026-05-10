Madis Mihkels tuli Giro etapil neljandaks

Pühapäevase sõidu keskele mahtus ka üks teise kategooria tõus, aga etapi teine pool kulges valdavalt allamäge, mis andis võimaluse sprinteritele. 150 meetrit enne lõppu liikus ette Jonathan Milan (Lidl-Trek), kuid temast möödus prantslane Paul Magnier (Soudal Quick-Step) ja võttis oma teise etapivõidu tänavuselt Girolt.

Mihkelsit edestas veel ka hollandlane Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets), kelle järel oli eestlane neljas. See tähistab tema karjääri parimat kohta suurtuuridelt, avaetapil oli 22-aastane eestlane viies.

Itaalia velotuuri Bulgaaria-osa on sellega läbi. Uueks nädala alguseks jääb liidrisärk Uruguay ratturi Guillermo Thomas Silva (XDS Astana) selga. Nelja sekundiga kaotavad talle sakslane Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) ja kolumblane Egan Bernal (Netcompany INEOS).

Velotuuri suurim favoriit Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) on hetkel 19. (+0.10). Mihkels hoiab kokkuvõttes 92. positsiooni (+5.36).

Pühapäevasest etapist loobus päev varem raskelt kukkunud ja peapõrutuse saanud britt Adam Yates (UAE Team Emirates - XRG).

Esmaspäeval on ratturitel puhkepäev, misjärel jätkatakse sõitudega Itaalia pinnal.