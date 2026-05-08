Lakers ei ole kohtunike tööga rahul: LeBroni vastu ei vilistata vigu ära

Korvpalliliiga NBA play-off'is langes Los Angeles Lakers veerandfinaalis Oklahoma City Thunderi vastu null-kaks kaotusseisu, pärast teist mängu väljendasid nii mängijad kui ka peatreener JJ Redick oma rahulolematust kohtunike tööga.

Lakers kaotas võõrsil seeria teise kohtumise 107:125, aga pärast lõpusireeni jäi tagamees Austin Reaves pikalt peakohuniku John Goble'iga rääkima ning vestlusega liitus pea terve Lakersi koosseis, sealhulgas ka LeBron James.

Mängujärgsel pressikonverentsil ei hoidnud end tagasi ka peatreener JJ Redick. "Ütlesin üks päev sarkastiliselt, et [Thunder] on kõige füüsilisem tiim ilma et nad väga palju vigu teeks. Aga neil on mitu meest, kes iga rünnak vigu teevad. Nende vastu on niigi raske mängida, aga nende vead peaks ära vilistama, kui nad neid teevad," ütles Lakersi juhendaja.

Esimesel veerandil kohtunike peale karjumise eest tehnilise vea saanud Redick lisas, et legendaarse Jamesi osas on kohtunikud kõige enam vilet alla neelanud. Märkimisväärne kommentaar, eriti kuna fännid ja ka ametivennad on kritiseerinud Thunderi liidrit Shai Gilgeous-Alexanderit tema mängustiili eest. Kanadalane käib nimelt päris tihti vabaviskejoonel ning osad vead on tõesti pehmed, kuid tasub ka märkida, et sel hooajal viskas keskmiselt mängus kõige enam vabaviskeid Lakersi staar Luka Doncic, kes play-off'is vigastuse tõttu kaasa teha pole saanud.

"LeBron on kõige halvema vilega staarmängija ajaloos," ütles Redick. Osad väiksemad mängijad, kuna nad oskavad hästi näidelda, saavad rohkem vigu. Suuremate mängijate, nagu ka LeBroni jaoks on see raskem. Ta saab kolki, sai ka selles mängus korralikult kolki."

"Ja see pole üldse uus asi, see kriitika ei kehti ainult selle seeria ja nende kohtunike suhtes. Talle tehakse väga palju vigu ja neid ei vilistata ära. Mitte ükski mängija ei saa nii palju hoope vastu pead kui tema, neid vigu vilistatakse väga harva," lisas Lakersi peatreener.

Öösel vastu reedet toimunud mängu esimesel veerandil lendas Thunderi ääremees Jaylin Williams Jamesile korvi all sisse. James viskas kaks punkti ära, kontakti oli tõesti palju, aga kohtunikud vaikisid. Teisel veerandil põrkas 41-aastane James kokku endise Lakersi mehe Alex Carusoga, kes kukkus kontakti peale ning vanameistrile määrati ründaja viga.

"Oleme null-kaks maas," vastas James, kui temalt pärast mängu kohtunike kohta küsiti.

Pärast mängu tekkinud vaidluse keskmes olid Reaves ja peakohtunik Goble ning Reaves ütles pärast mängu ajakirjanikele, et kohtunik kaotas närvi ja karjus tema peale. "Ma tunnen, et olin nende vastu üsna lugupidav. Olen öelnud kohtunikele miljon korda koledamaid asju. Päeva lõpuks oleme täiskasvanud mehed ja ma tunnen, et ta ei pidanud minu ees häält tõstma. Ja ma ütlesin talle seda. Ainus põhjus, miks ma tehnilist viga ei saanud, oli see, et ta mõistis oma viga," rääkis Reaves.

Lakersi vastu vilistati seeria teises mängus 26 viga, Thunderi mehed tegid 21 viga. Võõrustaja viskas kokku 26 vabaviset, Lakers viis tükki vähem. Esimeses mängus olid numbrid aga peaaegu võrdsed, Lakers viskas isegi ühe vabaviske rohkem, aga sai sellegipoolest 18-punktilise kaotuse.

Nelja võidunu peetav seeria rändab järgmiseks kaheks mänguks Los Angelesse.