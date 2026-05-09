Wembanyama vedas Spursi teise võiduni

Spurs alustas mängu 18:3 spurdiga, aga Timberwolves jõudis avaveerandi lõpuks ühe punkti kaugusele ja asus teise veerandi alguses nelja punktiga juhtima. Edasi kulges teine veerandaeg vägagi võrdselt ja poolajaks oli tablool 51:51 viigiseis. Teisel poolajal dikteeris mängu käiku Spurs. Külalismeeskond ei saavutanud üheksast punktist suuremat eduseisu, kuid samas ei loovutanud eduseisu kordagi.

Spursi võitu andis suurima panuse Victor Wembanyama, kes sai rünnakul kirja 39 punkti ning võttis omade korvi all 14 kaitselauda ja blokeeris viis vastaste pealeviset. De'Aaron Fox toetas teda 17 punktiga ning Devin Vassell ja Stephon Castle tõid mõlemad 13 silma. Anthony Edwards viskas Timberwolvesi resultatiivseimana 32 punkti, lisaks hankis 14 lauapalli ja jagas kuus korvisöötu.

Idas jõudis New York Knicks edasipääsust ühe võidu kaugusele, kui seeria kolmandas mängus saadi võõrsil Philadelphia 76ersist jagu 108:94 (27:31, 33:21, 25:24, 23:18). Knicks tegi otsustava vahe sisse neljanda veerandi alguses 13:2 spurdiga, mis viis nad juhtima 101:86.

Jalen Brunson ja Mikel Bridges vedasid Knicksi mänguvankrit vastavalt 33 ja 23 punktiga. 76ersi poolelt vastas Kelly Oubre Jr. 22 punktiga, Joel Embiidi arvele jäi 18 punkti ja kuus lauapalli.