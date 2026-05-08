Jõulumäel selguvad murdmaajooksu Eesti meistrid

Deniss Šalkauskas
Deniss Šalkauskas Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL
Eeloleval laupäeval selguvad Jõulumäe Tervisespordikeskuse radadel murdmaajooksu Eesti meistrid.

Starti on oodata üle 200 jooksja. Eesti meistrid selguvad U14, U16, U18, U20 ja U23 vanuseklassides ning täiskasvanute arvestuses. Distantsid jäävad sõltuvalt vanuseklassist vahemikku 1-4 kilomeetrit, teatas Eesti Kergejõustikuliit.

Meeste 4 km distantsil on tiitlikaitsjana stardis Deniss Šalkauskas (Sparta SS), kellele pakub konkurentsi Morten Siht (Viljandi VAK Staier). 

Naiste arvestuses on favoriit Laura Maasik (Nõmme KJK), medalite nimel hakkavad võistlema ka Bianka Uhtjärv (SK Viraaž), Marleen Koll (Sparta SS), Kaisa-Maria Oll (Nõmme KJK) ja Külli Sizask (Treeningpartner).

Võistluste avamine toimub kell 13, naiste 4 km distants saab alguse kell 15.40 ning meeste 4 km distants kell 16.05.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Jõulumäel selguvad murdmaajooksu Eesti meistrid

