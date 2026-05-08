Rahvusvaheline kergejõustikuliit ei luba valgevenelasi võistlustulle

Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) teatas neljapäeval, et ei soovita enam piirata Valgevene sportlaste ja võistkondade osalemist rahvusvahelistel võistlustel, kuid rahvusvaheline kergejõustikuliit jätab piirangud agressorriikide sportlastele muutmata.

ROK-i täitevkomitee otsustas võtta tagasi neli aastat tagasi kehtestatud soovituse piirata Valgevene sportlaste ja võistkondade osalemist rahvusvahelistel võistlustel. See tähendab, et edaspidi saavad Valgevene sportlased ja võistkonnad võistelda rahvusvahelisel areenil oma riigi sümboolikaga.

"Sportlaste osalemist rahvusvahelistel võistlustel ei tohiks piirata nende kodumaade valitsuste tegevuse tõttu, sealhulgas sõdades või muudes konfliktides osalemise pärast," teatas rahvusvahelise olümpiakomitee täitevkomitee neljapäeval.

Rahvusvaheline kergejõustikuliit aga ROK-i värsket soovitust kuulda ei võta. "Venemaa sissetungi järel kehtestas rahvusvaheline kergejõustikuliit Venemaa ja Valgevene sportlastele, ametnikele ja tugipersonalile sanktsioonid, mis jäävad jõusse," sõnas alaliidu kõneisik BBC-le.

Kõneisik lisas, et rahvusvaheline kergejõustikuliit vaatab eelnevad otsused ja piirangud üle siis, kui rahuläbirääkimistes on tehtud selgeid edasisamme. "Kõik loodame, et see juhtub peagi. Kuni see juhtub, jääme kindlaks oma 2022. aasta märtsis tehtud otsusele, mille jätsime kehtima 2023. aastal ja ka 2025. aastal," ütles ta.

ROK ja selle president Kirsty Coventry on viimastel kuudel mitu korda vihjanud, et Venemaa võiks osaleda 2028. aastal Los Angeleses toimuvatel suveolümpiamängudel. Veebruaris toimunud Milano Cortina taliparalümpial lehvisid nii Venemaa kui Valgevene lipud, aprillis otsustas ka rahvusvaheline ujumisliit agressorriigi sportlased oma sümboolikaga võistlustele lubada.