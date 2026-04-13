Rahvusvaheline ujumisliit lubas venelased lipu ja hümniga võistlema

Kahekordne pika basseini maailmameister Kliment Kolesnikov Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Rahvusvaheline ujumisliit World Aquatics teatas esmaspäeval, et Venemaa ja Valgevene sportlased võivad taas oma riigi sümboolikaga rahvusvahelistel võistlustel osaleda.

World Aquatics keelas pärast sõja algust 2022. aasta veebruaris Venemaa ja Valgevene sportlastel oma egiidi all toimuvatel võistlusel osalemise, aga lubas detsembris agressorriikide sportlased taas juunioride võistlustele. Nüüd pääsevad rahvusvahelisele areenile ka tippsportlased.

"Viimase kolme aasta jooksul on World Aquatics ja [veealade puhtuse eest võitlev organisatsioon] AQIO aidanud meil tõestada, et konflikte saab spordivõistlustelt eemale hoida. Meie eesmärk on tagada, et basseinid oleks paigad, kus kõigi riikide sportlased saavad rahumeelselt võistelda," kommenteeris WA president Husain Al Musallam esmaspäeval.

WA lisas pressiteates, et rahvusvahelistele võistlustele pääsevad need Venemaa ja Valgevene sportlased, kes on läbinud neli järjestikust dopingukontrolli ning AQIU taustakontrolli.

Rahvusvahelise ujumisliidu egiidi alla kuuluvad ujumise, vettehüpete, kujundujumise, veepalli ning avaveeujumise tiitlivõistlused. Järgmine MM toimub Budapestis järgmisel aastal.

Toimetaja: Anders Nõmm

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo