Autasustamisel Ukraina lipule selja keeranud Vene võimleja sai hoiatuse

Sofia MK-etapi rõngakava medalitseremoonia
Iluvõimlemise Sofia MK-etapi medalitseremoonial Ukraina lipule selja keeranud Venemaa iluvõimleja Sofia Ilterjakova sai rahvusvaheliselt võimlemisliidult ametliku hoiatuse.

Märtsi lõpus toimunud Sofia MK-etapi rõngakava harjutuse võitis Ukraina võimlemistäht Taisiia Onofriitšuk, kelle järel sai neutraalse sportlasena võistelnud Ilterjakova teise ning itaallanna Sofia Raffaeli kolmanda koha.

Rahvusvahelise võimlemisliidu protokoll näeb ette, et kui medalitseremoonial hakatakse mängima võitja hümni, peavad sportlased pjedestaalil seistes pöörama ümber ning seisma näoga lippude poole. Onofriitšuk ja Raffaeli nii tegidki, aga 15-aastane Ilterjakova aga mitte.

Ukraina esitas selle peale mõistagi protesti. "Neutraalne sportlane pööras sihilikult Ukraina lipule selja, näidates sellega üles lugupidamatust nii meie riigi sümboolika kui olümpiaharta põhiprintsiipide vastu," kirjutas Ukraina võimlemisliit avalduses. "See žest läheb otsesesse vastuollu ametlike tseremooniate käitumisreeglitega ning tõestab, et neutraalsete sportlaste staatust kasutatakse tõeliste poliitiliste vaadete kattena."

Video intsidendist:

Kuigi videost on näha, kuidas Ilterjakova vaatab hümni alguses kõrvale ja näeb, et kaasvõistlejad seisavad näoga lippude poole, proovis Venemaa võimlemisliit tema käitumist välja vabandada sportlase kogenematusele rõhudes. "Sofia Ilterjakova võistleb MK-sarjas esimest korda ja teeb sel tasemel oma debüüdi. Alles sel hooajal on ta astunud juunioride seast täiskasvanute tasemele ning peab kohe võistlema nii tähtsal võistlusel," kommenteeris koondise treener Tatjana Sergejajeva sealse alaliidu pressiteates.

Kaks nädalat kestnud rahvusvahelise võimlemisliidu uurimine päädis neljapäeval Ilterjakovale määratud ametliku hoiatusega. Ta võib rahvusvahelisel areenil võistlemist jätkata neutraalse sportlasena ning kui ta sarnasel või mõnel teisel moel reegleid rikub, võetakse talt neutraalne staatus ära. "Neutraalse lipu all võistlevatel sportlastel on kohustus vältida igasugust käitumist, mida võiks tõlgendada lugupidamatu või poliitiliselt motiveerituna," kirjutas rahvusvaheline alaliit neljapäeval.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

19:40

Eesti hokikoondis peab MM-turniiril hakkama saama ilma Robert Roobata

18:55

Maratonitipu tütar TV 10 etapil: ema jookseb tundide kaupa, see on julm!

17:56

Autasustamisel Ukraina lipule selja keeranud Vene võimleja sai hoiatuse

17:31

Saalijalgpallikoondise peatreener Mikko Kytölä: eesmärk oli teha ajalugu

17:10

Endine Arsenali ja Juventuse väravavaht suri 48 aasta vanuselt

16:51

Manchester City kapten lahkub hooaja lõpus klubist

16:34

Müügile tulid Eestis toimuva noorte EM-finaalturniiri piletid

15:44

Coventry: sportlased inspireerivad ainult siis, kui nad tohivad võistelda

15:01

Sõudjatele tekitavad muret Brisbane'i võistluspaiga tõusud ja mõõnad

14:22

Eestile anti sulgpalli võistkondliku EM-i korraldusõigus

11:57

Tüdrukute jalgpalliturniir Tallinnas jääb välisklubide sõjahirmu tõttu ära

15.04

Suri edukas ja põneva käekäiguga Madridi Reali legend

00:10

Bayern alistas mängu lõpus vähemusse jäänud Reali ja pääses poolfinaali

08:23

Võistlustulle naasnud Tilga katkestas pärast kolme ala

10:09

Warriorsi lõpuspurt lõpetas Clippersi hooaja, 76ers pääses play-off'i

15.04

Mihhail Selevko uueks treeneriks on Petrõkina juhendaja Varnavskaja

08:58

Kullamäe aitas Lietkabelise võidule, Badalona langes Meistrite liigast

15.04

Uue koosseisuga neljapaat tuli Horvaatias esimeseks

15.04

Alcaraz jättis vigastuse tõttu Barcelona turniiri pooleli

15.04

Ovetškin võis pidada karjääri viimase mängu NHL-is

