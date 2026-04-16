Autasustamisel Ukraina lipule selja keeranud Vene võimleja sai hoiatuse

Märtsi lõpus toimunud Sofia MK-etapi rõngakava harjutuse võitis Ukraina võimlemistäht Taisiia Onofriitšuk, kelle järel sai neutraalse sportlasena võistelnud Ilterjakova teise ning itaallanna Sofia Raffaeli kolmanda koha.

Rahvusvahelise võimlemisliidu protokoll näeb ette, et kui medalitseremoonial hakatakse mängima võitja hümni, peavad sportlased pjedestaalil seistes pöörama ümber ning seisma näoga lippude poole. Onofriitšuk ja Raffaeli nii tegidki, aga 15-aastane Ilterjakova aga mitte.

Ukraina esitas selle peale mõistagi protesti. "Neutraalne sportlane pööras sihilikult Ukraina lipule selja, näidates sellega üles lugupidamatust nii meie riigi sümboolika kui olümpiaharta põhiprintsiipide vastu," kirjutas Ukraina võimlemisliit avalduses. "See žest läheb otsesesse vastuollu ametlike tseremooniate käitumisreeglitega ning tõestab, et neutraalsete sportlaste staatust kasutatakse tõeliste poliitiliste vaadete kattena."

Video intsidendist:

Russian gymnast turns her back during Ukraine's anthem



At the World Cup stage in Sofia, 15-year-old Russian gymnast Sofia Iltyeryakova, competing under a "neutral" status, stood with her back to the flags during the medal ceremony.



Kuigi videost on näha, kuidas Ilterjakova vaatab hümni alguses kõrvale ja näeb, et kaasvõistlejad seisavad näoga lippude poole, proovis Venemaa võimlemisliit tema käitumist välja vabandada sportlase kogenematusele rõhudes. "Sofia Ilterjakova võistleb MK-sarjas esimest korda ja teeb sel tasemel oma debüüdi. Alles sel hooajal on ta astunud juunioride seast täiskasvanute tasemele ning peab kohe võistlema nii tähtsal võistlusel," kommenteeris koondise treener Tatjana Sergejajeva sealse alaliidu pressiteates.

Kaks nädalat kestnud rahvusvahelise võimlemisliidu uurimine päädis neljapäeval Ilterjakovale määratud ametliku hoiatusega. Ta võib rahvusvahelisel areenil võistlemist jätkata neutraalse sportlasena ning kui ta sarnasel või mõnel teisel moel reegleid rikub, võetakse talt neutraalne staatus ära. "Neutraalse lipu all võistlevatel sportlastel on kohustus vältida igasugust käitumist, mida võiks tõlgendada lugupidamatu või poliitiliselt motiveerituna," kirjutas rahvusvaheline alaliit neljapäeval.