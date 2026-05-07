ROK ei lisa suvealasid 2030. aasta taliolümpia programmi

Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) otsustas, et 2030. aasta Prantsuse Alpide taliolümpiamängude programmi ei lisata suvealasid.

ROK-i president Kirsty Coventry lõi eelmisel aastal töögrupi, mis sai ülesandeks kaaluda suvealade lisamist taliolümpiamängude kavasse.

ROK-i arvates aitaks suvealade lisamine suurendada taliolümpia populaarsust ja annaks medališansi riikidele, kellel ei ole ajalooliselt tugevaid talispordi traditsioone.

Neljapäeval teatas Coventry, et 2030. aasta Prantsuse Alpide taliolümpial suvealasid ei näe, kuid need võivad lisanduda taliolümpia kavva kaugemas tulevikus. "Olümpiaprogrammi komisjon uurib kõiki variante, mis võiksid potentsiaalselt sobida 2034. aasta mängudeks," sõnas Coventry.

Rahvusvahelise kergejõustikuliidu president Sebastian Coe vihjas eelmisel aastal, et üheks võimalikuks lisanduseks võiks olla krossijooks. Samuti on meediast läbi käinud jalgrattasõidu lisamine taliolümpia programmi.

Talialasid koondav ühendus Winter Olympic Federations tegi möödunud aasta novembris avalduse, milles kritiseeris ROK-i plaani ja rõhutas, et suvealade lisamine nõrgendaks taliolümpia brändi.