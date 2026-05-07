X!

ROK ei lisa suvealasid 2030. aasta taliolümpia programmi

Olümpialiikumine
2030. aasta taliolümpiamängud korraldatakse Prantsuse Alpides.
2030. aasta taliolümpiamängud korraldatakse Prantsuse Alpides. Autor/allikas: SCANPIX/Reuters
Olümpialiikumine

Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) otsustas, et 2030. aasta Prantsuse Alpide taliolümpiamängude programmi ei lisata suvealasid.

ROK-i president Kirsty Coventry lõi eelmisel aastal töögrupi, mis sai ülesandeks kaaluda suvealade lisamist taliolümpiamängude kavasse.

ROK-i arvates aitaks suvealade lisamine suurendada taliolümpia populaarsust ja annaks medališansi riikidele, kellel ei ole ajalooliselt tugevaid talispordi traditsioone.

Neljapäeval teatas Coventry, et 2030. aasta Prantsuse Alpide taliolümpial suvealasid ei näe, kuid need võivad lisanduda taliolümpia kavva kaugemas tulevikus. "Olümpiaprogrammi komisjon uurib kõiki variante, mis võiksid potentsiaalselt sobida 2034. aasta mängudeks," sõnas Coventry.

Rahvusvahelise kergejõustikuliidu president Sebastian Coe vihjas eelmisel aastal, et üheks võimalikuks lisanduseks võiks olla krossijooks. Samuti on meediast läbi käinud jalgrattasõidu lisamine taliolümpia programmi.

Talialasid koondav ühendus Winter Olympic Federations tegi möödunud aasta novembris avalduse, milles kritiseeris ROK-i plaani ja rõhutas, et suvealade lisamine nõrgendaks taliolümpia brändi.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

viimased uudised

20:25

ROK ei lisa suvealasid 2030. aasta taliolümpia programmi

19:45

Nuudi langes Rootsis välja

19:04

Virves jäi Portugali ralli avakatsel tee äärde

18:46

Ebras tegi Vueltal seni parima sõidu

18:12

Uisuliit valis uue juhatuse

17:32

EOK ei toeta ROK-i otsust valgevenelased spordiellu lubada

17:20

ROK lubab valgevenelastel naasta rahvusvahelisele areenile

16:51

Renee Meriste: sport on kõrgharidus, mitte keskpärane meelelahutus!

16:17

Saksamaa tippjalgpallur lõpetab 30-aastaselt karjääri

15:45

Eesti laskesuusajuhina jätkab Tarmo Kärsna

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

23.04

Poksitreener: Vinogradov on õudselt töökas ja võitleja hingega

21.04

Mart Parind: Venemaa kaotus malemaailmas on märgiline

20.04

Maailma esinumbriks tõusnud Lehis: alati tuleb võidelda

14.04

Vehklemisliidu president Perling: jaanipäevaks on juba parem kui täna

13.04

Põhjaranniku peatoimetaja: jäähoki ühendab Narvas ja Kohtla-Järvel inimesi

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

06.05

Michal: Kaljulaidi vabastasid ametist vaimselt tigedad vanamehed

11:15

Erich Teigamägi kandideerib EOK presidendiks

00:07

Kolmandal minutil skoorinud PSG mängib taas Meistrite liiga finaalis

06.05

Neuville oli Portugali ralli testikatsel kiireim, Fourmaux kolmas

10:55

Rannula tüüris Legia põhiturniiri võiduni

15:35

Kõlvart: kriis tekkis, sest sporti juhtis keegi, kel puudus arusaam, mis on tippsport

06.05

Kaunase Žalgiris pikendas koduses karukoopas hooaega

06.05

Eesti tõstjad võitsid EM-il kaks üksikala hõbemedalit

10:20

EADSE vastas Tõnis Sildarule: edu ei pea tulema läbi vägivalla ja inimeste murdmise

08:00

San Antonio Spurs tegi seeria teises mängus võimsa avalduse

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo