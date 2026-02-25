Agressorriigi ronijad pääsevad taas seinale

World Climbingu juhatus kohtus kaks nädalat tagasi ning kokkusaamisel otsustati Venemaa ja Valgevene sportlastele kehtestatud keeld peatada, kuid neis riikides võistlusi niipea rahvusvahelisi võistlusi ei korraldata. Agressorriikide ronijad peavad võistlema neutraalsete individuaalsportlastena ning ei saa kasutada oma riigi sümboolikat ega olla sissetungi toetajad.

World Climbingu asutaja ja president Marco Scolaris rääkis 2024. aasta juulis Reutersile, et sportlasi ei tohiks oma valitsuse tegevuste tõttu karistada. "Mõni ütleb, et sporti ei tohiks poliitiliseks teha, aga minu silmis peame ka meie seisukoha võtma. Me oleme neutraalsed, peame maailma sportlasi kaitsma," rääkis Scolaris toona.

"Ma ei ütle, et venelased ei teinud midagi lubamatut, aga kui me karistame sportlasi, siis peaksime seda sama tegema ka mõne teise riigi sportlastele," lisas World Climbingu president.

Ronimine kaasati olümpiaprogrammi esmakordselt 2021. aastal Tokyos toimunud mängudel, kus osales ka kolm Venemaa sportlast. Portaal insidethegames kirjutas, et Venemaa alaliidu president Dimitri Bõtškovi sõnul on World Climbing aga pehmendanud neutraalsele sportlasele kehtivaid reegleid. Venemaa alaliit on võtnud eesmärgiks, et parasportlased ja noorsportlased saaksid võistlustel võistelda ka Venemaa lipu all.

Ronimise maailma karika sarja hooaja esimene etapp toimub mai esimesel nädalavahetusel Hiinas Keqiaos. Euroopas võõrustavad MK-etappe tänavu Šveits, Hispaania, Tšehhi, Austria, Poola, Prantsusmaa, Itaalia ja Sloveenia.